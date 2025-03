„Harcos és hajlíthatatlan szabadságbeszédet mondott Orbán Viktor”

A szakértő kitért arra is, hogy az alkotmányunk legújabb módosítása is támogatja azt a pontot, hogy gyerekeink természetellenes átnevelését tiltsák be. Európa keresztény örökségének védelme szorosan kapcsolódik az az európai béke kérdésével, és azzal is, hogy egyre inkább kisebbségbe szoruló háborúpárti, hedonista pogány vezetés tartja markában a brüsszeli intézményeket.

A kormányfő a beszédében Deák Ferencet idézve arról is beszélt, hogy a hazát kockáztatni semmiért nem szabad.

Az unió bővítésének kérdése fontos feltétel, de Ukrajna integrációja helyett, amely súlyos károkat okozna hazánknak, de az egész Európai Uniónak is azokat az államokat kellene felvennie az Európai Unióba – elsősorban a Balkánt illetően –, amelyeknek már régebb óta a közösség részévé kellett volna válniuk

– tért ki az elemző a miniszterelnök beszédében is hangsúlyos szerepet kapó ukrán EU-tagság ügyére.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a március 15-i beszéde közben (Fotó: Polyák Attila)