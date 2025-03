Kezd kicsúszni a gyeplő Magyar Péter kezei közül

A Mandiner tényfeltáró cikksorozatában írt arról, hogy

az ügynek Farkas Dezső felesége, F. Márta is a vádlottja, akit az ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádol. F. Márta a vádirat szerint a költségvetésnek 97 millió forint vagyoni hátrányt okozó Future cégcsoport vezető tisztségviselőjeként követte el a bűncselekményt.

Nem is akárhogyan, ugyanis a hatóságok szerint személyesen ő volt az, aki a számlagyáras ügy elsőrendű vádlottjától, Fuzik Zsolttól átvette a visszahordott készpénzösszegeket. Mindezért több éves börtönbüntetést kért Farkas Dezső nejére az ügyészség.

Farkas ugyanakkor nem csak felesége révén kötődik a Future cégcsoporthoz. Ugyanis éppen Farkas volt az, aki átvette a bűncselekménnyel megvádolt F. Márta helyét az ügyben érintett Future FM Zrt. igazgatóságában, azonban onnan néhány hete, nem kizárt, hogy éppen a korábbi cikkek hatására, távozott. Így Magyar Péter bizalmi embere a korrupciós ügybe keveredett vállalat egyik korábbi vezető tisztségviselője.

Lefokozott főtanácsadó

Nem sokkal Farkas Dezső távozása előtt derült fény Magyar Péter főtanácsadójának botrányos ügyeire, többek között arra, hogy Barati Ágnes migránsszállót akart működtetni az iváncsai akkugyárban dolgozó külföldi vendégmunkásoknak.

Ezek után elszakadt a cérna a pártelnöknél, a Magyar Nemzetet arról tájékoztatta a Tisza Párt belső életére rálátó forrásunk, hogy az éppen külföldön tartózkodó Magyar Péter a telefonban üvöltözött kollégáival, Barati Ágnes pedig nem úszta meg következmények nélkül a történteket. A pártelnök ugyanis büntetésként elvonta főtanácsadójától a választási lista összeállításának feladatát, és Tarr Zoltán EP-képviselőre bízta azt.

Az egyelőre még nem teljesen világos, hogy végleg megrendült-e Magyar bizalma Barati Ágnesben, az mindenesetre egyértelmű, hogy a pártelnök komolyan csalódott bizalmasában.

A párton belül ráadásul különösen kiélezte az amúgy is meglévő feszültségeket a főtanácsadó ügye, hiszen még mindig rengetegen vannak, akik ingyen dolgoznak, hogy segítsék Magyar Pétert.

Az ő körükben hatalmas felháborodást okozott, hogy olyan nyerészkedő figurák, mint Barati Ágnes magas fizetést kapnak, miközben látszik, hogy mindenből csak hasznot szeretnének húzni.

A Tisza Párton belüli botrány előzménye, hogy a Mandiner már említett többrészes cikksorozatában mutatta be a Tisza Pártban nemrég kulcspozícióba került Barati Ágnest is. A tényfeltáró írásban az is szerepel, hogy részben Barati felelt a Tisza Párt tavaszi aláírásgyűjtésének és köztéri kitelepüléseinek lebonyolításért is, amit elsősorban adatbázis-építésre használnak fel. Ezen kívül az aktivistáknak fontos feladatuk lesz a „rendszerváltó kártya” népszerűsítése is, amitől további anyagi gyarapodást várnak Magyar Péterék.

Barati legnagyobb „bűne” az lehetett a pártelnök szemében, hogy a Tisza által folyamatosan kritizált iváncsai akkumulátorgyárból próbál hasznot húzni. Magyar Péter főtanácsadója ugyanis tömegszállásként adná ki ingatlanját külföldi vendégmunkásoknak. A Mandiner beszámolója szerint Barati tulajdonában áll egy ház a Fejér vármegyei településen, amelyet nem kevesebb, mint 790 ezer forintért hirdet kiadásra havonta. Ez az összeg közel tízmillió forintos éves bevételt jelent.

Márki-Zay Péter pénztárnoka

Farkas Dezső és Barati Ágnes mellett egy másik zűrös múltú figura is felbukkant Magyar Péter mellett. A Magyar Nemzet cikke szerint

Juhász Gábor, a Márki-Zay Péter nevével fémjelzett Mindenki Magyarországa Mozgalom pénzügyi igazgatója már a Tisza Pártot is segíti. Információink szerint ő volt az, aki az MMM irodájába szervezte le Magyar Péter és Karácsony Gergely főpolgármester titkos találkozóját.

Juhász jelenleg is a pénzügyi igazgatója a 2022-es választások idején amerikai forrásból milliárdos nagyságrendben megtámogatott Márki-Zay Péter vezette MMM-nek. Ezt maga Márki-Zay erősítette meg lapunk kérdésére. A hódmezővásárhelyi polgármester ugyanakkor kitérő választ adott annak kapcsán, tud-e arról, hogy Juhász a Tisza Pártot is segíti. – Ha így van, nekem semmi kifogásom ellene – fogalmazott.

Magyar Péter környezetéből ugyanakkor egyértelműen megerősítették lapunknak, hogy Juhász tavaly tavasz óta a Tiszának is dolgozik. Informátorunk elmondta, Juhász 2024. április 6-án, a Kossuth téren tartott rendezvényen vette fel a kapcsolatot Magyar Péterrel.

Álnéven jelölték a genderaktivistát

A legfrissebb botrány Magyar Péter genderaktivistájához fűződik, ugyanis kedden kiderült, hogy Bódis Kriszta valódi neve Horváth Krisztina, és miután korábban nem sikerült kineveztetni őt a Fővárosi Szociális Közalapítvány élére, most az eredeti nevén újra megkísérelték betolni a pozícióba. A Facebookon megosztott videójában Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője elmondta: Brüsszelből megsürgették Magyar Péteréket, hogy újból hozzák be Bódist, ezúttal más néven.

Ugyanis a Bódis Kriszta csak álnév, igazából Horváth Krisztinának hívják. Így legutóbb egy nem létező személyt akartak a főváros pénzéről döntő közalapítvány élére ültetni. Ez botrányos, vérciki.

– hangsúlyozta a politikus.