Átszövi a korrupció a Karácsony vezette Budapestet, sorra buknak le a baloldali politikusok

Szinte maga alá temetik a Karácsony Gergely főpolgármester vezette baloldalt a fővárosi korrupciós ügyek, amelyek közül nem egynél már a befejezéshez közel tartanak a súlyos korrupciós és gazdasági ügyekben nyomozó hatóságok, több gyanúsítottat is kihallgattak. A szocialista nagyhalakig is elérő zuglói korrupciós botrányban ráadásul már bírósági szakban van az eljárás, az érintettekre pedig tetemes börtönéveket kértek.

Korrupció Zuglóban

A zuglói korrupciós, vagy más néven parkolási ügy 2022 februárjában robbant ki, ekkor gyanúsította meg többek között Horváth Csabát, Zugló akkori polgármesterét – az azóta tavaly augusztusban már vádiratot is benyújtó – Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF). Később a zuglói MSZP elnökéből, Tóth Csabából is gyanúsított lett.

Borítókép: Horváth Csaba és Hadházy Ákos (Fotó: Facebook.com/Horváth Csaba)

A vád szerint Tóth Csaba és Horváth Csaba 2016-ban a Zuglóban tervezett fizetős parkolási rendszer üzemeltetésére kerestek egy gazdasági társaságot, amellyel túlárazott vállalkozói díjban állapodtak meg, és a nyereség felére igényt tartottak. A többek között befolyással üzérkedés és vesztegetés miatt eljáró ügyészség szerint a bevételből Tóth Csaba saját maga és Horváth Csaba részére 31 millió forintot kért és vett át, ezenfelül Tóth Csaba havonta 10-15 millió forintot, összesen legalább 250 millió forint készpénzt kaphatott. A vád szerint a két baloldali politikus osztozott a bevételen.

Egy alku miatt bukhattak a szocialisták

A kenőpénzt Fuzik Zsolt, a SYS IT Services Kft. egykori befolyásos munkatársa adta át. Fuzikra 2021 nyarán csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanújával. A hatóságok szerint társaival számlagyárat működtettek és 19 milliárd forint értékben állítottak ki fiktív számlákat. A hamis dokumentumok a SYS IT Services Kft.-nél és a hozzá kapcsolódó gazdasági társaságoknál jelentek meg. Így került képbe a zuglói parkolási ügy is, amelynél a SYS IT Services egyik leányvállalata nyerte el a parkolásüzemeltetési feladatokat. Fuzik Zsolt később alkut kötött és az ügyészségi nyomozók előtt részletesen beszámolt arról, hogy ki, mikor, milyen összegű korrupciós pénzt kapott a SIS Parking Kft. profitjából.

Horváth Csabát egy kávézónál fizethették le

Így derült ki az is, hogy Horváth Csaba egy Kálvin téri kávézóban juthatott hozzá a kenőpénz egy részéhez: „Horváth Csabának 3-4 alkalommal adtam át összesen kb. 10-12 millió forintot. Horváth Csaba autóval a Kálvin tér közelében, a Múzeum utcában lévő Café Company kávéházhoz jött, ott adtam át neki a pénzt. Azt is mondta, hogy ha főpolgármester lesz, akkor ezt külön is viszonozni fogja, hogy azon felül is adtam neki pénzt, ami az alapmegállapodás volt” – mondta Fuzik egyik vallomásában a hatóságoknak.

Átment a poligráfon a koronatanú

Fuzik nemcsak a zuglói szocialistákról, hanem Baja Ferenc egykori MSZP-s környezetvédelmi miniszterről és Molnár Zsolt országgyűlési képviselőről is részletesen vallott. Őket szintén megvádolta az ügyészség. Fuzik állítása szerint mindkettőjüket lefizette azért, hogy szabad utat engedjenek egy fontos fővárosi pályázatnak. Fuzik szerint Molnárral 2019. augusztus 6-án találkoztak délelőtt 10 órakor a Casa Bianka étterem előtt, az V. kerületben, ahonnan az Olimpia parkba sétáltak. Fuzik a pénzt egy fekete bőr Hugo Boss irattáskában vitte magával. A parkban leültek egy padra, majd odaadta a politikusnak a táskát, aki megköszönte és azt mondta: „rendben vagyunk”. Fuzik Zsolt vallomásában megemlítette, hogy a táskát nem kapta vissza.

Úgy tudjuk, Molnár több ismerősének is arról beszélt: már csak azért sem lehet igaz, hogy pénzt vett át Fuziktól, mert nemzetbiztonsági ügyekben járatos politikusként annyira nem lenne óvatlan, hogy egy 40 millió forintos táskát átvesz a térfigyelő kamerák kereszttüzében. A szocialista képviselő egyébként a nyilvános nyilatkozataiban annyit elismert, hogy találkozott Fuzik Zsolttal, igaz, ezt éppen az előbb elmondottak miatt kár is lett volna tagadnia, ráadásul mindez a cellainformációk alapján is ellenőrizhető. Molnár egy korábbi interjújában arról is beszélt, hogy a rá valló férfi csak menekülni próbált a számlagyáras ügyéből és ezért tett ellene valótlan vallomást. Mindehhez hozzátartozik, hogy Fuzik a poligráfot is vállalta és át is ment a hazugságvizsgálaton. Erről a KNYF vezetője is nyilatkozott lapunknak.

Karácsonyra hivatkoztak

Fuzik Bajával kapcsolatban többek között azt emelte ki, hogy jóban van Karácsony Gergely főpolgármesterrel és felhatalmazása van arra, hogy informatikai kérdésekről tárgyaljon. Említette azt is, hogy Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes támogatását élvezi, aki fontos személy, mivel arról hozhat döntéseket, hogy milyen projekteket támogassanak és honnan vonjanak el pénzt – fogalmazott Fuzik. Hozzátette: Baja Ferenc egyszer mutatott neki egy papírt, amelyen a főpolgármester aláírása szerepelt, illetve az, hogy informatikai főtanácsadó lett a fővárosnál. „A harmincmillió forintnyi vesztegetési pénzt én adtam át neki a Várkert Bazárnál található kis parkban” – mondta Fuzik a nyomozóknak.

Börtön és vagyonelkobzás várhat a vádlottakra

A bűnügyben januárban tartottak előkészítő ülést. A korrupciós ügynek összesen hét vádlottja van. A Központi Nyomozó Főügyészség vádiratában azt indítványozta, hogy a bíróság ítélje a politikusokat és bűntársaikat végrehajtandó szabadságvesztésre, tízmillió forintot meghaladó pénzbüntetésre, továbbá rendeljen el velük szemben vagyonelkobzást a jogtalan gazdagodásuk erejéig. A vádlottak tagadják a bűncselekmény elkövetését.

Külön érdekesség, hogy a Fuzik-féle számlagyáras ügybe Magyar Péter bizalmasának felesége is belekeveredett. A bizalmas nem más, mint Farkas Dezső, aki a Tisza Szigetek koordinátoraként tért vissza újra Magyar mellé. Nos, az ő felesége, F. Márta a hatóságok szerint a költségvetésnek 97 millió forint vagyoni hátrányt okozó Future cégcsoport vezető tisztségviselőjeként követhetett el bűncselekményt. A Mandiner úgy tudja, személyesen ő volt az, aki a számlagyáras ügy elsőrendű vádlottjától, Fuzik Zsolttól átvette a visszahordott készpénzösszegeket. F. Mártára is börtönt kért a vádhatóság.

Százmilliókhoz jutott hozzá egy baloldali ügyvéd?

Korábban azt is megírtuk, hogy értesülésünk szerint nem Fuzik volt az első, aki a hatóságoknak beszélt a parkolási pénzek lenyúlásáról. A férfi a zuglói ügyön kívül ráadásul részletesen vallott egy, az ellenzéket átszövő baloldali korrupciós hálózatról. Állítása szerint több részletben, csaknem egymilliárd forint áramlott a budapesti 2019-es hatalomváltást követően a fővárosi cégek környékéről egy baloldalhoz köthető ügyvédhez. A feltételezhetően fiktív számlák kiállításával, a Fuzikhoz köthető számlagyár segítségével „gyártott” készpénz további sorsa azóta is rejtély.

Hogy ezt a szálat miért nem emelték be a parkolási botrány miatt indult büntetőeljárásba? Erre a válasz az lehet, hogy a fentieket nem támasztották alá más bizonyítékok, de ettől függetlenül a férfi mondhatott igazat.

Baráti szívesség

Egykori forrásaink arra is felhívták a figyelmünket, hogy a férfi vallomásában kitért egy titokzatos és sokáig „láthatatlan” emberre, Z. Zsoltra is, akit a parkfenntartási biznisz kulcsfigurájának tartanak. Fuzik szerint Molnár Zsolt kezdetben bizalmatlan volt vele szemben, a pénzátadást ezért Z. Zsolt segítségével, közvetítésével akarták lebonyolítani, akit mindketten jól ismertek. Információink szerint Molnár ráadásul évtizedek óta nagyon jó viszonyban van Z. Zsolttal, évekkel ezelőtt feleségeiknek közös vállalkozása is volt.

A tervezett találkozók végül mégis meghiúsultak. A vallomásrészletek alapján nem világos, hogy Fuzik Zsolt miért nem tudott találkozni a közvetítővel, vagyis Z. Zsolttal, ám később az MSZP-s országgyűlési képviselő állítólag maga jelentkezett nála.

Hamarosan vádat emelhetnek a „láthatatlan” ember ellen

Z. Zsolt kezén egy másik ügy miatt kattant a bilincs. A Pannon Park Forest Kft. korábbi tulajdonosát tavaly márciusban tartóztatták le, az adóhatóság őt és társait számlagyáras bűnszervezet létrehozásával, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel gyanúsítja. Az eljárás összefügg azzal a 2023 novemberi NAV-os akcióval, amelyből kiderült, hogy a többi között egy ritka Ferrarit és egy Lamborghinit foglaltak le egy számlagyár felgöngyölítése során. A Ferrari csomagtartójából egymillió euró került elő. Az ügyben a hatóság hamarosan lezárja a nyomozást és heteken belül vádat is emelhetnek. Az ügynek több mint húsz gyanúsítottja van.

Közös metszet

Egyik forrásunk arra is utalt, hogy a két számlagyár ügyében közös metszéspontok lehetnek, a parkolási és a zöldfelület-kezelési/parkfenntartási bizniszt bonyolító kör tagjai jól ismerik egymást. Nem véletlenül beszélt vallomásában Fuzik Z. Zsoltról. Utóbbi férfit egyébként szintén kihallgatták a nyomozók, többek között Molnár Zsolt ügyében is.

Behálózott ellenzéki kerületek

A közös metszet például a baloldali politikusokhoz, önkormányzatokhoz fűződő kapcsolat is. Fuzikhoz képest Z. Zsoltnál ez talán még szembetűnőbb, hiszen az a céghálózat, amely fölött hivatalosan nem, ám informálisan diszponál, több ellenzéki kerülettel is összefonódott, ami számos, közpénzt érintő megrendelésben is tetten érhető. Erről korábban a Szabad Európa számolt be cikksorozatában. Az érintett kerületek közé tartozik többek között Újbuda, Zugló, a II. kerület, Újpest és Óbuda is.

Újabb alku az óbudai korrupciós ügyben?

Sajtóinformációk szerint az óbudai polgármester és társai korrupciós ügyében nyomozó Központi Nyomozó Főügyészség ráadásul egy parkfenntartási/kertészeti munkákról szóló szerződést is elvitt az önkormányzattól az egyik kutatás során.

Kiss László és egykori helyettese, Czeglédy Gergő jelenleg rács mögött vannak (ez a volt alpolgármester esetében annyiban változhat, hogy az ügyészség a napokban bűnügyi felügyeletre tett indítványt, a bíróság ebben a kérdésben március 20-ig fog dönteni), ugyanakkor a legújabb értesülésünk szerint az utóbbi időben egy személyt kiengedtek a letartóztatásból. Elképzelhető, hogy ő is alkut kötött, ahogy ezt már többen is megtették ebben az ügyben.

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss László óbudai polgármester. Fotó: Metropol

Bizalmi kör

Visszatérve még a kerületi összefonódásokra, beszámoltunk már arról is, hogy a Szabad Európa korábbi, politikai körökből származó információi szerint a számlagyáras, parkolásos, parkfenntartásos ügyeknek a feje egy-két ember, köztük Z. Zsolt, aki a lap korábbi cikke szerint évtizedek óta együttműködik az önkormányzati tenderek kapcsán Molnár Zsolttal, illetve a Molnár köréhez tartozó fővárosi ellenzéki politikusokkal.

Ezt a baráti kört a 2010-es kormányváltáskor letartóztatott Hagyó Miklós szocialista politikus hálózataként tartották számon. A Szabad Európa forrásai most Hagyó-árvákként emlegetik ezt a társaságot, amely jelenleg Molnárhoz kötődik. Ide sorolják az MSZP pártszakadása óta a DK-ban politizáló, a tavaly júniusi választáson újpesti polgármesterré választott Trippon Norbertet és a II. kerületi polgármestert, Őrsi Gergelyt is.

Az újpesti polgármesternél is házkutatás volt

Tripponnál az önkormányzati választások előtt házkutatás volt egy épületfelújítást végző, a gyanú szerint szintén milliárdos számlagyáras ügybe keveredett cég miatt, amely közpénzből újíthatta fel Tripponék házát.

Ennek az ügynek jelenleg három gyanúsítottja van, egyikük ugyanakkor megtört és vallomást tett DK-s önkormányzatokról és a hozzájuk köthető illegális pénzkifizetésről.

Tripponnak egyébként Molnár Zsolt zamárdi üdülője közelében van nyaralója, Molnár zamárdi házában pedig a Szabad Európa forrásai szerint rendszeresen voltak nagy partik, amelyeken Z. Zsolt is részt vett több szocialista politikussal együtt.

Túlszámlázási botrány

A Z. Zsolt-féle céghálózathoz kötik azt a Harmat Kert Kft.-t is, amelynek gyanús, egyik fővárosi céggel kötött szerződését a rendőrség is vizsgálja, miután vélhetően több tízmilliós túlszámlázás történt. A BRFK tájékoztatása szerint a nyomozás ebben az ügyben is folyamatban van még, gyanúsítotti kihallgatás nem történt.

Mártha Imre, az FKF Nonprofit Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI)

Erről pedig a Mártha Imre vezette Budapest Közművek Nonprofit Zrt. (BKM) is tudhatott.

Mártha Imrét nem kell bemutatni, ő Karácsony Gergely egyik legfontosabb bizalmasa, neve számos botrány kapcsán felmerült, cikkek jelentek meg vagyonáról és a fényűző életéről.

A hajó neve: Menekülés

Írtak már arról is a médiában, hogy Mártha Imre egy cégen keresztül tulajdonosa a balatonalmádi kikötőnek. A Vitorlás Kikötő Zrt.-nek ő az egyedüli önálló cégjegyzésre jogosult vezetője, a cég aranyrészvényese, és első számú tulajdonosa magánszemélyként, illetve az általa irányított ingatlan-cég, a Lázár Houses révén. Vagyis dupla biztosíték védi a kikötő feletti irányítási és tulajdonosi jogait. Ebben a kikötőben tartja Mártha Imre is a hajóját, ami szakértők szerint 25-30 milliót érhet. A hajó neve is beszédes: „Escape”, vagyis „Menekülés”.

Amire emellett egykori beszélgetőpartnerünk felhívta a figyelmet, hogy az A-Híd vezetői is megfordultak a kikötőben. Mint forrásunk megjegyezte: a kikötő, a hajók gyakran üzleti egyeztetések helyszínei is. A közművezér és az építőipari cég vezetői vélhetően személyesen is ismerik egymást.

Öt gyanúsított a fővárosi számlagyár ügyében

Az A-Híd a az elmúlt évben a korrupciógyanús és milliárdokkal túlárazott Lánchíd-felújítással összefüggésben került reflektorfénybe. Mindez már Karácsony Gergelyék fővárosi hatalomátvétele után történt. A botrány miatt már az adóhatóság és a rendőrség is nyomoz.

Ez az ügy ugyancsak egy számlagyár megbukásával kezdődött, amely mögött egy exügyvéd állt: Vig Mór. Róla később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt a cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből az összegből továbbutaltak 900 millió forintot Vig Mór magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a Vig Mórhoz köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amely napokon az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették. Vig Mórt azonban 2022 januárjában eltiltották az ügyvédi hivatás gyakorlásától, emiatt stratégiát kellett váltani. Ezután vonták be H. Dánielt az ügyletekbe, aki a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező maradék összeget, majd onnan mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben. Hozzátesszük, a legújabb információk szerint a Vig Mór fémjelezte számlagyáras nyomozásban eddig öt gyanúsítottat hallgattak ki.

Hídpénzek kerülhettek az ellenzékhez?

Az ügyben az igazi fordulat azután következett be, hogy egy ismeretlen személy levelet küldött az egykori elszámoltatási kormánybiztosnak, Budai Gyulának. A levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. Az „elszámolás” a levélíró szerint a vállalkozás vezetője és a jogász között zajlott.

Az A-Híd Zrt. által az exügyvédnek átutalt másfélmilliárd forint tehát itt cserélhetett gazdát. Budai szerint ráadásul a biztonsági cég rokoni szálak miatt kapcsolatban áll a felújítást végző A-Híd Zrt.-vel. Ám ami még gyanúsabbá teszi az egész történetet, hogy a levélíró úgy tudja: a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz. A fentiek alapján tehát nagyon úgy tűnik, a hídpénzbotrány is a fővárosi pénzszivattyú részének tekinthető.

Három bűncselekmény miatt is nyomoznak

Budai egyébként feljelentést is tett, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig hivatali vesztegetés gyanújával elrendelte a nyomozást. Az ügyet a rendőrség végül átadta a számlagyárügyben Vig Mór és társai ellen 2023 óta költségvetési csalás gyanújával nyomozó NAV-nak. Érdekesség, hogy korábbi információink szerint Tényi István feljelentése alapján, hűtlen kezelés gyanújával is eljárást folytat az adóhatóság. Utóbbi nyomozást a vesztegetési ügyhöz csatolták célszerűségi okokból

Kínos hajótender Azt is mondhatnánk, hogy eltörpül a többi súlyos gazdasági bűncselekmény mellett az, ami a budapesti hajótender kapcsán az elmúlt hetekben kiderült, de mégis, tökéletes tükre a fővárosi baloldal átláthatatlan működésének. Arról van szó, hogy a közelmúltban lezárt rendőrségi vizsgálat is igazolta, hogy hamis referenciával nyerhetett pár éve a fővárosi hajótenderen győztes cég. Az ügy lényege, hogy 2021-ben a Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zrt. nyert a BKV-hajók üzemeltetésére kiírt közbeszerzési pályázatán. A Közbeszerzési Döntőbizottság vizsgálatot indított az ügyben, mivel felmerült annak a gyanúja, hogy a referenciát adó Silverline Kft.-nek (a cég ügyvezetője a Magyar Kikötő Zrt. egykori vezérigazgatója volt) nem volt megfelelő, az eljárás során megkövetelt engedélye. A rendőrség is nyomozást indított, amely nemrég zárult le, a birtokunkban lévő hatósági határozatból pedig kiderült, hogy az eljárás során a hamis magánokirat felhasználásával meggyanúsított Magyar Kikötő Zrt. volt vezérigazgatóját ügyészi megrovásban részesítették. A határozatból az is kiderült, hogy az eljárás során beszerzett bizonyítékok a bűncselekmény elkövetését kétséget kizáróan alátámasztották. Karácsonyék a botrány kirobbanásakor végig lapítottak.