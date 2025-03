Káderhiánnyal küzd a Tisza Párt, egyre taszítóbb Magyar Péter személyisége

A Tisza Párt a kezdetektől fogva súlyos személyzeti problémákkal küzd, hiszen továbbra is egyszemélyes pártként van jelen a nyilvánosságban, és Magyar Péter korábbi hangzatos ígéreteivel szemben máig nem tudtak fajsúlyos és hiteles politikusokat igazolni. Ezt nemcsak a korábbi félresikerült politikusi castingok (Fővárosi Közgyűlés, EP-lista) igazolják, hanem az év elején, Magyar Péter „évértékelő” rendezvényén színpadra állított személyek is: egy genderaktivista mellett mindössze egy bukott katonát és egy szintén leváltott MOB-elnököt tudtak felvonultatni úgy, hogy az utóbbi azóta teljesen el is tűnt a Tisza Párt megjelenéseiből – állapította meg a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója, akit a Tisza Párt szervezeti válságáról kérdeztünk.

Boros Bánk Levente szerint mind a párt látható, elsővonalas politikusainak rekrutációjával, mind pedig a pártszervezet operatív működtetésével gondjai vannak Magyar Péternek Fotó: Kurucz Árpád

Mint ismert, Farkas Dezső, a Tisza Párt koordinátorának távozása miatt legalább 15 Tisza-sziget már jelezte párt vezetőségének: követik őt. Informátorok szerint a szervezeti válság oka Magyar Péter penetráns stílusa lehet, a politikus Deák Dániel információ szerint ugyanis még azokat is megbántotta, akik egyébként pénzzel is támogatták korábban őket.

A Tisza Pártnak gondjai vannak a toborzással

Boros Bánk Levente úgy vélekedett: Farkas Dezső távozása arra világít rá, hogy szervezeti értelemben is egyelőre sikertelen Magyar Péter pártépítése, hiszen a párt de facto alapszervezeteiként működő Tisza Szigeteknek hívott egységek országos (!) koordinátora hagyta ott a Tisza Pártot. Összességében tehát minden jel arra enged következtetni az elemző szerint, hogy mind

a párt látható, elsővonalas politikusainak rekrutációjával (toborzás, utánpótlás gyűjtése – szerk.) mind pedig a pártszervezet operatív működtetésével gondjai vannak Magyar Péternek.

– Farkas Dezső távozása biztosan okoz majd némi zavart szervezési kérdésekben, ugyanakkor – tekintve, hogy a Tisza Pártról van szó – az a lehetőség is felmerül, hogy hamarosan újabb, Magyar Péter szempontjából kellemetlen információkhoz juthat a nyilvánosság.

Érdemes nyitva tartani a fülünket

– vélekedett Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzője szerint a két politikusban közös, hogy önnön hatásuk alá kerülve olyannyira megrészegültek, hogy érdeklődésük jól láthatóan nem terjed, illetve terjedt túl személyes politikai karrierépítésükön.

Kirajzolódik Magyar Péter személyisége

– Olyan szociálalpinisták, akik bárkinek a hátán képesek felmászni, ha azonban ezt valami, vagy valaki veszélyezteti, akkor ellenséggé válik, lefokozzák, vagy távoznia kell a pártból. Ezt nem lehet a végtelenségig csinálni. Egyrészt azért, mert elfogynak a használható munkatársak, másrészt azért, mert ellenérdekeltté válnak a politikai szervezet és vezetője sikerében – magyarázta.

Az elemző szerint sok más ügyhöz hasonlóan a most tárgyalt események is erőteljesen kirajzolják Magyar Péter összeférhetetlen agresszív személyiségének kontúrjait.

Mint mondta, a pártja operatív működésére gyakorolt hatás sem mellékes, de a történtek ismételten ahhoz a kérdéshez vezetik el a választókat, hogy egy ilyen ember alkalmas lehet-e egy ország vezetésére.

„Képes-e egy kormány irányítására az, aki minden pitiáner ügyből személyes kérdést csinál, és lassan úgy cserélgeti bizalmi embereit, mint más a fehérneműjét, csak azért, mert mindenkire megsértődik?”

„Miként mozogna egy ilyen vezető a nemzetközi térben, alkalmas volna-e az ország érdekeinek képviseletére?”

„Meg tudná-e megőrizni a hidegvérét, ha például az ország földgáz- vagy kőolajellátásáról szóló tárgyaláson szorongatnák meg? Mivel fűtenénk, mit tankolnánk, ha egy ilyen egyeztetésen durranna el az agya?”

– tette fel a kérdéseket az elemző.

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: M1/YouTube)