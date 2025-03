Menczer Tamás szerint Magyar Péter állapota óráról órára romlik

Kicsi, állj le a piával, és minden egyébbel is, ami a hallucinációidat okozza – üzente Magyar Péternek a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a Tisza Párt elnökének állapota óráról órára romlik.

Kicsi vagy, gyáva és gyenge

– üzent bejegyzése végén Menczer Magyarnak.

Magyar Péter megőrült, le akarja tolni a nadrágját

Mint azt korábban írtuk, Magyar Péter egyre nagyobb válságba sodródik, a Tisza Párt belső köre is megdöbben a penetráns stílusán, ami nem független attól, hogy támogatottsága folyamatosan csökken. Deák Dániel egy informátorára hivatkozva továbbá arról számolt be a héten, hogy egyre nagyobb a belső feszültség a Tisza Pártban, ugyanis Magyar Péter penetráns stílusban viselkedik még azokkal is, akik a támogatóinak számítanak. Több olyan információ is eljutott hozzá, hogy számos esetben még azokat is megbántotta a minősíthetetlen stílusával, akik egyébként pénzzel is támogatták korábban őket.

Magyar Péter szombaton reggel arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy tolják le együtt a nadrágjukat. Ezzel a profán beszólással arra utalt, hogy egy tervezet szerint az EP-képviselőknek is le kéne adniuk egy olyan vagyonnyilatkozatot, mint az Országgyűlésben ülő politikusoknak.

Menczer Tamás erre a felvetésre azt írta: „Ami a vagyonnyilatkozatot illeti, a miniszterelnöké 35 éve nyilvános, te meg egy csaló vagy.”