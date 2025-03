Napfogyatkozás lesz Magyarországon

Ritka csillagászati jelenség, részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról szombaton – számolt be róla a Boon. A jelenség 11.51-kor veszi kezdetét, a maximumát 12.21-kor éri el, ekkor a Nap átmérőjének 8,4 százaléka lesz takarásban, majd 12.50-kor ér véget.

A Bama írása szerint a napfogyatkozás akkor következik be, amikor a Hold a Föld és a Nap közé kerül, részben vagy teljesen eltakarva a Napot.

A mostani esemény részleges lesz, vagyis a Hold nem takarja el teljes egészében a Nap korongját.

Gyári napszűrő nélkül a jelenséget megfigyelni rendkívül veszélyes. Nemcsak hiedelem, hanem tény, hogy meg is vakulhat az, aki közvetlenül a Napba néz szabad szemmel vagy bármely távcsővel, amin nincs megfelelő, gyárilag is erre a célra készült szűrő. A Bükki Csillagdában azonban adottak a körülmények, hogy a megfelelő eszközökkel biztonságosan meg tudjuk figyelni a jelenséget.

Aki pedig lemaradna róla, annak legközelebb 2026. augusztus 12-én lesz lehetősége hasonló jelenséget megfigyelni hazánk területéről. Az utolsó teljes napfogyatkozás Magyarországon 1999 nyarán volt, legközelebb pedig 2081-ben lesz, így be kell érnünk a részlegessel.

A régi magyar néphagyomány szerint a jelenség magyarázata hátborzongató. Ugyanis abban (is) hittek, hogy a kereszteletlenül meghalt gyerekek egész egyszerűen megeszik a Napot vagy holdfogyatkozáskor a Holdat. Más források szerint a Morkoláb (egyes helyeken Markaláb, mitikus, madárszerű lény) vagy a Virkolák (farkasszerű, szintén kitalált lény) falja fel a Napot. Sok helyen a fogyatkozás idejére bezárkóztak, vagy a bátrabbak egy fehér tálba vizet öntöttek a szabadban, és annak tükréből láthatták a fenti lényeket, amint a Napot épp megeszik.