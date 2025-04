Büntetéseket szabott ki a Médiatanács

Két műsorszám vonatkozásában is a joghatósággal rendelkező külföldi társhatóságokhoz fordult április 29-i ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa – közölte az NMHH. A hatóság több szolgáltatóval szemben eljárást is indított, valamint büntetéseket is szabott ki.

Több büntetést is kiszabott az NMHH Fotó: Pexels

A Médiatanács eredményt hirdetett a Kiskunhalas 92,9 MHz és a Tamási 101,9 MHz médiaszolgáltatási lehetőségek használatára kiírt pályázaton. A nyertesek két frekvenciát a korábban is használó cégek lettek.

Nem megfelelő korhatári kategóriát alkalmazott a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. az M3 médiaszolgáltatásban elérhetővé tett A varázsló álma című műsorszám közzétételekor. A Csáth Géza novelláskötetéből készült filmadaptációt ugyanis a médiaszolgáltató által választott III. korhatári kategóriánál (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott) magasabb, IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott) kellett volna sorolni. A jogsértés miatt a médiaszolgáltatóra kétszázezer forint bírságot szabott ki a testület, emellett a jogsértés tényéről szóló közlemény közzétételére is kötelezte.

A TV2 burkolt reklámot sugárzott tavaly december 13-án a Tények című hírműsor Szerencsés a mai péntek 13-a című szegmensében, illetve annak a TV2 Play-en és a Tények.hu oldalon médiaszolgáltatásokban elérhetővé tett ismétléseiben. A kifogásolt összeállításban nem általánosságban hangzottak el információk a szerencsejátékokról, hanem egy konkrét, új termékcsaládot mutattak be részletesen.

Az összesen öt alkalommal elkövetett jogsértés miatt 7,5 millió forint bírságot szabott ki a Médiatanács a TV2 Zrt.-re.

Eljárást indított a testület a Hír TV Zrt.–vel és az ATV Zrt.-vel szemben, hogy kiderüljön a Hír TV és az ATV műsoraiban az idei év első negyedévében megsértették-e a reklám, a televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó törvényi rendelkezést.

Bejelentésre vizsgálta az NMHH, a cseh joghatóság alá tartozó Mozi+ csatornán február 2-án sugárzott A bukás – Hitler utolsó napjai című műsorszámot, amelyet a médiaszolgáltató korhatári jelölés nélkül adott le, amely a magyar szabályozás szerint az I. korhatár-kategóriának (korhatárra tekintet nélkül megtekinthető) felel meg. A Nemzeti Filmiroda (NFI) azonban a műsorszámot, amelyet a médiaszolgáltató változatlan tartalommal tett elérhetővé, a III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott) sorolta. E besorolás a magyar szabályozás alapján mind a médiaszolgáltatókat, mind a Médiatanácsot köti,

ezért a hatóság értesítette a cseh médiahatóságot (RRTV) a vélelmezett jogsértésről, és felkérte a szükséges intézkedések megtételére.

Ugyancsak korhatárjelölés nélkül sugározta egy spanyol joghatóság alá tartozó médiaszolgáltató a JimJam csatornán március 7-én, 8-án, valamint 9-én a PöttömMag Tilda második évadának, A vakondesküvő című részét. A mesefilmet azonban a magyar szabályozás szerinti III. korhatári kategóriába (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott) kellett volna sorolni. Emiatt a médiaszolgáltató a három alkalommal megsérthette a klasszifikációs rendelkezéseket, így a hatóság a spanyol médiahatóságot (CNMC) is értesítette a vélelmezett jogsértésről, és felkérte a szükséges intézkedések megtételére.

Rövidülnek a reklámok

A Médiatanács piacfelügyeleti hatáskörében minden évben elemzést készít a médiaszolgáltatások műsortámogatási gyakorlatáról. A vizsgálati minta állandó szereplői a legnagyobb eléréssel rendelkező országos kereskedelmi (RTL, TV2), valamint a közszolgálati Duna televízió, emellett a hatóság egy-egy hónap erejéig figyelemmel kísérte az országos vételkörzetű ATV Spirit, Muzsika TV, RTL Gold, Magyar ATV, Arena4, Max 4, Viasat 3, Cool és M5, illetve három hónapon át az M4 Sport csatorna szponzorációs tevékenységét.

A 2024-es adatokból kiderül, hogy a támogatói szpotok hossza mintegy 6,4 százalékkal rövidült az előző évhez viszonyítva.

A legtöbb támogatói üzenetet továbbra is novemberben, míg a legkevesebbet januárban teszik közzé. A TV2 és az RTL közötti távolság az elmúlt évben tovább nőtt, a TV2 ugyanis több mint háromszor annyi támogatói üzenetet sugárzott, mint a vetélytársa. A szponzori kommunikáció mértéke azonban mindhárom nagy televízió esetében csökkent.