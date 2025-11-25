CognacFranciaországpetíciógalambvadászatra

Kitört a botrány a konyak őshazájában

Egyre nagyobb botrányt kavar Cognac városában a galambok rendszeres kilövése. Több mint 21 ezer aláíró követeli, hogy a városvezetés vessen véget a régóta folytatott, sokak által kegyetlennek tartott gyakorlatnak.

2025. 11. 25.
Közfelháborodást és tiltakozást váltott ki a nyugat-franciaországi Cognac városában a galambok kilövése.

képünk illusztráció

Több mint 21 ezer ember csatlakozott egy online állatvédelmi petícióhoz a madarak kilövése ellen.

A galambok érző élőlények. Kegyetlenség megölni őket

– olvasható a petícióban, amely a galambok jelentette probléma megoldására olyan alternatív megoldásokra hivatkozott, mint a fogamzásgátlószerrel kezelt kukorica kiszórása vagy galambdúcok építése.

Cognac vezetése évek óta rendeletben engedélyezi egy városi alkalmazottnak, hogy hangtompítós puskával galambvadászatra menjen egy rendőr vagy a városi tanács egyik tagja kíséretében.

A városvezetés szerint a galambok elszaporodtak Cognac belvárosában, ami károkat okoz és tisztasági szempontból is problémát jelent.

A korábbi galambvadászatokon madarak százait lőtték ki. Azt megelőzően a város egy solymászt is alkalmazott, hogy a galambokat ragadozómadarak segítségével elkergessék.

Illusztráció


