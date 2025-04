Ezekben a pillanatokban is lángol a tiszaújvárosi fürdő, azonnal reagált a polgármester + videó

Megtudták azt is, hogy az épület tetőszerkezete lángol, a helyszínre a mezőcsáti, miskolci és tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók érkeztek, az oltás jelenleg is folyamatban van. Sérültekről egyelőre nincs hír. Az ügyben a település polgármestere is megszólalt, amelyet ide kattintva, a Boon cikkében olvashat el.