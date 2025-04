Így hegesztik le a csatornafedeleket Budapesten Netanjahu látogatására készülve + videó

Amint arról lapunk is beszámolt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ma érkezik Budapestre hivatalos látogatásra, Orbán Viktor meghívására. A két kormányfő a következő napokban egyeztetéseket is folytat és a tervek szerint több alkalommal is találkoznak. Netanjahu látogatása vasárnapig tart, és az Izrael és Magyarország közötti szoros politikai szövetséget is megerősíti.

Időszakos lezárások lesznek

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a delegáció közlekedésének idejére úgynevezett dinamikus zárást alkalmaz majd, ami azt jelenti, hogy mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol – és ameddig – a védett járművek áthaladása miatt feltétlenül szükséges – olvasható a rendőrség közleményében.

Szakaszos, időszakos lezárások szerdán és csütörtökön

Április 2-án 19 óra és április 3-án 1 óra között az V., VI., XIV. és XV. kerületekben. Egész pontosan a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a Széchenyi István tér közötti útvonalon.

Április 3-án 7 óra és 10 óra között az I. és V. kerületben a Széchenyi István tér és a Szent György utca útvonala között.

Április 3-án 11 óra 30 perc és 14 óra 30 perc között az I. és V. kerületben a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi István tér útvonalon.

Április 3-án 12 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között az V. kerületben a Széchenyi István tér – Eötvös tér – Id. Antall József rakpart – Markó utcai felhajtó – Markó utca – Balassi Bálint utca – Kossuth tér – Garibaldi utcai lehajtó – Id. Antall József rakpart – Eötvös tér – Széchenyi István tér útvonalon.

Április 3-án 16 óra és 19 óra között az I. és V. kerületben a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Lovarda utca útvonalon.

Április 3-án 19 óra és 22 óra között az I. és V. kerületben ugyanezen az útvonalon.

Itt lesznek időszakos lezárások pénteken

Április 4-én 11 óra és 14 óra között a V., VI., VII., VIII. és IX. kerületekben a Széchenyi István tér – József Attila utca – Bajcsy-Zsilinszky út – Deák Ferenc tér – Károly körút – Astoria – Múzeum körút – Kálvin tér – Üllői út útvonalon.

13 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között a V., VI., VII., VIII. és IX. kerületekben az Üllői út – Kálvin tér – Múzeum körút – Astoria – Károly körút – Deák Ferenc tér – Bajcsy-Zsilinszky út – József Attila utca – Széchenyi István tér útvonalon.

16 óra 30 perc és 19 óra 30 perc között az I. és V. kerületben a Széchenyi István tér – Lánchíd – Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Ybl Miklós tér – Apród utca – Szarvas tér – Attila út – Dózsa György tér – Palota út – Dísz tér – Szent György utca útvonalon.

19 óra 30 perc és 22 óra 30 perc között az I. és V. kerületben a Színház utca – Dísz tér – Palota út – Dózsa György tér – Attila út – Szarvas tér – Apród utca – Ybl Miklós tér – Lánchíd utca – Lánchíd – Széchenyi István tér útvonalon.

Itt lesznek időszakos lezárások vasárnap

Április 6-án 7 óra és 10 óra között tér vissza az izraeli miniszterelnök a repülőtérre. Emiatt a V., VI., XIV. és XV. kerületben lehet időszakos lezárásokra számítani a Széchenyi István tér és a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2 útvonalon. A lezárás idején az útvonalat keresztező útszakaszokat szintén lezárják majd.

