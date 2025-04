Netanjahu Budapestre érkezik

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ma érkezik Budapestre hivatalos látogatásra, Orbán Viktor meghívására. A két kormányfő a következő napokban egyeztetéseket is folytat és a tervek szerint több alkalommal is találkoznak. Netanjahu látogatása vasárnapig tart, és az Izrael és Magyarország közötti szoros politikai szövetséget is megerősíti.

Orbán Viktor meghívására érkezik Netanjahu Budapestre Fotó: AFP

A mostani vizit nem előzmény nélküli: Orbán Viktor tavaly novemberben hívta meg izraeli kollégáját, miután Magyarország határozottan elutasította a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) döntését, amely Netanjahu letartóztatását kezdeményezte a gázai háború során elkövetett állítólagos háborús bűnök miatt. A magyar kormány azóta is következetesen kiáll az izraeli vezetés mellett, és az Európai Unión belül is Izrael egyik legkövetkezetesebb támogatója.

Magyarország Izrael szoros szövetségese

Netanjahu látogatása nemcsak protokolláris esemény, hanem egy politikai szövetség újabb megerősítése. Magyarország régóta támogatja Izrael álláspontját a nemzetközi fórumokon, és a zsidó állam egyik legszorosabb európai szövetségese.

Orbán Viktor korábban bírálta az ICC-t is, mondván, az „egy folyamatban lévő konfliktusba avatkozott bele politikai célból”.

Az izraeli sajtó szerint a látogatás témái között szerepelhet a magyar nagykövetség esetleges Jeruzsálembe költöztetése is. Jelenleg hat ország tart fenn nagykövetséget Izrael fővárosában – az Egyesült Államok, Guatemala, Honduras, Koszovó, Paraguay és Pápua Új-Guinea –, Magyarország lehet a következő.

A látogatás vasárnap reggel ér véget, amikor Netanjahu gépe várhatóan visszaindul Tel-Avivba.

A fővárosi közlekedésben addig is érdemes a rendőrség és a BKK tájékoztatóit figyelemmel kísérni.

Netanjahu 2017-ben is ellátogatott Magyarországra, ezzel kapcsolatban a magyar miniszterelnök akkor egy videót is megosztott a közösségi oldalán:

Netanjahu látogatása miatt jelentős lezárások lesznek

A Budapesti Rendőr-főkapitányság előre jelezte, hogy a delegáció közlekedése miatt ideiglenes forgalmi rend lép életbe szerdától vasárnapig. Az úgynevezett dinamikus zárások értelmében mindig csak azt az útszakaszt és csak annyi ideig zárják le, ahol és ameddig a védett járművek áthaladása miatt feltétlenül szükséges.

A szakaszos és időszakos lezárások nyolc kerületet is érintenek, és 22 kilométernyi útszakaszra terjednek ki – ez a teljes budapesti közúthálózat kevesebb mint fél százalékát jelenti.

Ma estétől például korlátozások lesznek érvényben a Liszt Ferenc repülőtértől induló és a belvárost átszelő főbb útvonalakon, beleértve az M0-ás, M3-as autópályát, a Kós Károly sétányt, a Hősök terét, az Andrássy utat és a Széchenyi István teret is.

A következő napokban további lezárásokra kell számítani a Lánchíd környékén, a Várnegyedben, a Kossuth téren, valamint többek között az Üllői út, Bajcsy-Zsilinszky út, Múzeum körút és Andrássy út egyes szakaszain.

A BRFK azt is jelezte, hogy a megállási tilalmak már kedd reggel 6 órától érvényben vannak, és egészen vasárnap éjfélig tartanak a főváros több pontján.

