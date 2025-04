Izgalmas programok a Ludovika fesztiválon

Három napon át, május 8. és 10. között várja az érdeklődőket a Ludovika fesztivál, ahol egyedülálló módon ötvözik a tudományos eszmecseréket, a könnyűzenei koncerteket, a családi programokat és a látványos honvédségi bemutatókat.

Az ingyenes fesztivál kiemelkedő programpontja a Ludovika Szabadegyetem, amely május 8-án és 9-én a nemzetközi és hazai közélet meghatározó alakjait vonultatja fel, akik egyebek mellett a biztonságpolitika legégetőbb kérdéseitől a klímaváltozás sürgető kihívásain át az Európai Uniót érintő témakörökben osztják meg gondolataikat.

Értékes és érdekes beszélgetések

Előadást tart mások mellett Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Lord David Frost, az Egyesült Királyság korábbi Európai Uniós kapcsolatokért felelős minisztere, aki Nagy-Britannia Brexit utáni helyzetét tekinti át. Krzysztof Bosak, a Lengyel Köztársaság parlamentjének alelnöke a határok védelmének és a hibrid fenyegetések lengyelországi tapasztalatairól beszél.

A programot színesítik továbbá Tony Abbott, Ausztrália korábbi miniszterelnökének előadása az illegális bevándorlás elleni ausztrál modellről; Yan Xuetong, a Tsinghua Egyetem tiszteletbeli dékánjának Kína geopolitikájáról és az USA-val való kapcsolatáról szóló elemzése; emellett Kubo Fumiaki, a Japán Nemzeti Védelmi Akadémia elnöke Ázsia szerepét vizsgálja a nemzetközi kapcsolatokban.

Az új globális játék: Győztesek, vesztesek és hatalmi játszmák című panelbeszélgetésen olyan nemzetközi tekintélyek osztják meg véleményüket, mint Sir Liam Fox, az Egyesült Királyság korábbi külügyminisztere; Anthony B. Kim, a The Heritage Foundation kutatója, a Margaret Thatcher Center for Freedom vezetője; Taniguchi Tomohiko, a University of Tsukuba professzora, a Fujitsu Future Studies Center tanácsadója Liliana Śmiech, az NKE nemzetközi főigazgatójának moderálásával.

A nemzeti érdekek biztonságpolitikai kihívásairól és az európai uniós témák is hangsúlyosak lesznek a Szabadegyetemen: Petri Bernadett, az NKE Európa Stratégia Kutatóintézet vezetője, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa az EU ifjúságpolitikájáról, Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter a magyar Európa-politika kihívásairól és lehetőségeiről tart előadást.

A Ludovika Szabadegyetem programját gazdagítja a Z generáció – Trendek és kihívások beszélgetés is, melynek résztvevői Nagy-Vargha Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára, Pillók Péter, a Századvég Társadalmi folyamatok és Média Kutatóintézet kutatóintézeti igazgatója, valamint Simon Péter Dávid, a Nemzeti Ifjúsági Tanács alelnöke.

A Ludovika Fesztiválon előadást tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, míg Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Rodrigo Ballester, a felsőoktatás és kutatás nemzetköziesítéséért felelős miniszteri biztos ismertetik a nemzetközi mobilitás új realitásait, különös tekintettel az Erasmus program utáni időszakra. Szó lesz továbbá a közigazgatás és a politika összetett viszonyáról is Bordás Gábor közigazgatási államtitkár és Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár panelbeszélgetésén.

A Ludovika Fesztivál zenei programjának két fő helyszíne a Tószínpad és a Party sátor. Május 9-én a Party Sátorban Manuel, Regán Lili és Elektra, a Tószínpadon a Mehringer Akusztik, Szabó Balázs, valamint a Subtones várja a közönséget.

Családi nap minden korosztálynak

Május 10-én a családoké az Orczy-park. A Party sátorban a Zabszalma együttes, a Ludovika Big Band, az Iszkiri Zenekar és a BrassTime szórakoztatja az érdeklődőket. Emellett izgalmas kiállítások, a rendészeti szervek és a Honvédség interaktív bemutatói és számos gyerekprogram teszi teljessé a napot. Látványos bemutatókkal készül az MH Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár és a NAV Repülőtéri Igazgatóság kutyás bemutatóval, az MH Bocskai István 11. Páncélozott Hajdú Dandár harcászati bemutatóval, az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár különleges díszelgő csoportja, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műszaki mentési bemutatóval, valamint az MH Bornemissza Gergely 2. Felderítő Ezred közelharci bemutatóval. A nap folyamán várja a látogatókat az Orczy-park alakulótere, ahol óriás darts, Ninja Kid pálya és a Maradj talpon! játék is kipróbálható. A családok együtt szórakozhatnak a Családi Party Játék Csomaggal, a Kids and More kézműves foglalkozásain pedig a kreativitásé lesz a főszerep, míg az Orczy Kalandpark egész nap szabadon látogatható.

A Ludovika Fesztivál idén is kiemelkedő honvédségi bemutatóval várja az érdeklődőket május 8. és 10. között, melynek egyik meghatározó eleme a száz napos ünnepség, az augusztus 20-i ünnepélyes tisztavatás előtti utolsó állomás.

