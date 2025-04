Lezsák Sándor: Ha a brüsszeli, baloldali, nemzetellenes uniós képviselőkön múlik, ez az út nem készült volna el

Tisztelt egybegyűltek! Kedves miniszterelnök úr!

Az esőre hajló, borongós tavaszi napon nem ok nélkül gyűlt össze ekkora ünneplő közösség az M44-es gyorsforgalmi út átadó ünnepségén. Mert nekünk itt a Duna-Tisza közén rendkívüli ünnep ez a mai nap. Több mint három évtizede vártunk arra, hogy átvágjuk az átadást-átvételt jelképező piros-fehér-zöld szalagot.

Az elmúlt években társaimmal együtt jómagam is egyre türelmetlenebb voltam, de mégis bizakodva, a várakozás feszültségével látogattam folyamatosan az építkezést. Ha előzetes bejelentés nélkül érkeztem, akkor is a szervezett munka, a rend és a munkások rokonszenves, a tereket, a munkagépeket is bemutató tájékoztatása fogadott. Megismertem a talajtömörítő gépet, a vibrációs hengert, a buldózert, a markológépet, a homok- és aszfaltszállító kamionokat, az aszfaltterítő gépet, az úthengert, a szalagkorlát-cölöpverőt és a burkolatjel festő gépet. A közel 127 kilométer hosszú M44-es gyorsforgalmi építkezésén a különböző munkafolyamatokban több mint 1500 ember dolgozott. Tisztelettel hajtok fejet minden munkásember és családja előtt.

A kivitelező cégek: a Duna Aszfalt, Hódút, EuroAszfalt, Swietelsky Magyarország, Soltút, A-Híd Zrt. és Közgép Zrt. (ma: Duna NRG Zrt.) összehangolt munkáját a szakmai tudás és felelősség, a vezetők fegyelmezett irányítása minősíti.

A gyorsforgalmi út költségvetése közel 389 milliárd forint.

Köszönet az előrelátó kormányzati döntésnek, hogy ezt az összeget a hazai költségvetés biztosította.

Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, hogy ha a nekünk joggal járó uniós költségvetéstől vártuk volna a finanszírozást, akkor a brüsszeli, baloldali, nemzetellenes uniós képviselők ezt is blokkolták volna. Vagyis ez az út nem készült volna el.

Ez a mai nap a vidéki létforma újjászületésének is jelképe lehet.

Az elmúlt közel másfél évtizedben folyamatos a vidék reneszánsza, újjászületése.

Mindezt az elmúlt hetek, hónapok, évek kétharmados parlamenti, kormányzati döntései hitelesítik. A Magyar falu program sokrétű támogatási rendszere a templomtól az iskoláig, a Falusi Civil Alap, a Magyar falu vállalkozás-újraindítási programja, a falusi csok, a Vidéki otthonfelújítási program, a vidékfejlesztési és az agrártámogatások, az erdőtelepítési programok, az útfelújítások, a közlekedés fejlesztése, a felzárkózó települések programja, a tanyafejlesztési programok, az uszodaprogram, a fiatal gazdák támogatása, a birtokfejlesztés, a gépbeszerzés, a digitalizáció, az öntözési rendszerek fejlesztése, a vasútvonalak és a vasúti járművek korszerűsítése, a felzárkózó települések programja, a falugondnoki rendszer bővítése… Mindezek eredménye, hogy 1200 kistelepülésen indult újra a népesség növekedése. Jó érzés beszélni az Újszülöttek erdeje programról, amelynek keretében hárommillió fát ültettünk.

Mindezt erősíti az M44-es gyorsforgalmi út megépítése, amely nemcsak településeket, térségeket köt össze, hanem embereket, közösségeket, munkahelyeket. De nem elég utakat építeni, felújítani.

Az emberek és a közösségek között is meg kell találni és meg kell újítani a kapcsolatokat, hogy gondjaival, lehetőségeivel senki, se az ember, se a közösség ne maradjon magára.



Egy baloldali közgazdász, Mihályi Péter eszelős, pusztító gondolata ma is uralja a neoliberális ellenzéket, idézem: „Nem kell a falu, minek a falu, középkori csökevény, nem kár érte, hagyni kell pusztulni, sőt elő kell segíteni ezt a folyamatot.”

Mi nem akarunk szellemfalvakat, mi következetesen azt mondjuk, és eszerint dolgozik az Országgyűlés kétharmada és kormányzatunk: kell a vonzó létformát biztosító falu, mert a legkisebb településnek is vannak értékei, értékes közössége és van múltja, jelene, jövője. Családban, baráti közösségekben, civil szerveződésekben, templomokban és iskolákban, önkormányzatokban kell folyamatosan építenünk azt az organikus kapcsolatrendszert, kultúrát, aminek vezérelve: be kell laknunk az országot, mert ha mi nem lakjuk be, akkor majd belakják mások. Még ennek gondolatától, lehetőségétől is a Jóisten óvjon bennünket!

Végezetül: az M44-es gyorsforgalmi útra is vonatkozik a száz esztendeje született költő, Nagy László tanítása: „Műveld a csodát, ne magyarázd!”

Műveljük az újabb csodát: itt az Alföldön fel kell gyorsítanunk a Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlását!

(Elhangzott az M44-es gyorsforgalmi út, az M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakaszának átadó ünnepségén, 2025. április 14-én.)