Magyar Péter fenyegetőzései miatt az újságírók fokozott védelmére lehet szükség + videó

Hisszük, hogy semmilyen politikai érdek nem igazolhatja a sajtó- és véleményszabadság lábbal tiprását – reagált a Magyar Nemzetnek a Magyar Nemzeti Médiaszövetség arra, hogy Magyar Péter rendszeresen és nyilvánosan megjegyzéseket tesz azokra az újságírókra, akik olyan kérdéseket akarnak feltenni, amelyek kínosak neki.

Magyar Péter rendszeresen üvöltözik újságírókkal, ha neki nem tetsző kérdéseket kap (Fotó: Fazekas Máté)

Mint ismert, Magyar Péter múlt héten is több alkalommal tett sértő megjegyzést a rendezvényein tudósító újságírókra. A Tisza Párt elnöke oroszul fenyegette a Hír TV riporterét a színpadon, miután már a rendezvény elején is gúnyolódott vele. Egy másik helyszínen az ellenzéki politikus ingerülten reagált, hívei pedig nem csupán verbálisan, hanem fizikailag is inzultálták a Mandiner riporterét, aki csupán kérdéseket akart feltenni. A pártelnök a zalaegerszegi fórumán hétfőn egy megafonos hölgyet propagandistázott le, a mikrofonban azt ordibálva, hogy a nő ötmillió forintot keres.

Tapsoljuk meg a bátor propagandistát

– üvöltötte, majd drónnal követték a nőt. A baloldali politikus egy korábban kiszivárgott hangfelvételen ráadásul arról beszélt, a Dunába lökné a Hír TV munkatársait.

Magyar Péteréktől meg kell védeni az újságírókat?

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint az újságírók munkája alapvető a demokratikus működésben. – Az Európai Unió által 2024 áprilisában elfogadott Európai Médiaszabadság Rendelet is kiemelten kezeli az újságírók védelmét az őket a munkájuk miatt érőt fenyegetések, zaklatások ellen, és hatálybalépését követően kötelezni fogja a tagállamokat, hogy hozzanak létre megfelelően célzott nemzeti intézkedéseket az újságírók hatékonyabb védelme érdekében – emlékeztettek.

Döbbenetesnek nevezték, hogy az a Magyar Péter, aki európai parlamenti képviselő, már többször is megfenyegetett újságírókat, akik csupán a munkájukat végezték.

Hozzátették: a Magyar Nemzeti Médiaszövetség kiemelten fontosnak tartja az újságírók védelmét, és ennek érdekében – összhangban az Európai Unió által 2024-ben elfogadott Európai Médiaszabadság Rendelettel – fontosnak tartja annak felülvizsgálatát, hogy a magyar jogrendszeren belül milyen jogszabály-módosításokkal lehetne az újságírók védelmét fokozni a munkájuk miatt őket érő zaklatásokkal és fenyegetésekkel szemben, akár a büntetőjogon belül kiterjesztve az újságírók speciális csoportjára a büntetőjogi védelmet vagy például szigorúbb szankciókat alkalmazva, ha a zaklatás vagy a fenyegetés a sajtószabadság gyakorlását akadályozza.

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség mindig is kiállt a sajtó szabadsága mellett.

– Többször is tiltakozásunknak adtunk hangot, amikor baloldali politikusok elhallgattatással, munkájuk elvételével, egzisztenciális ellehetetlenítéssel fenyegettek meg hivatásukat gyakorló újságírókat. Felemeltük a szavunkat, amikor tüntetéseken ért durva atrocitás kollégákat. Tiltakoztunk akkor is, amikor túlterheléses támadás érte a Telex és a 444 oldalait és kiálltunk az ATV-csoport megfenyegetett munkatársai mellett. Hisszük, hogy semmilyen politikai érdek nem igazolhatja a sajtó- és véleményszabadság lábbal tiprását – közölte a Magyar Nemzeti Médiaszövetség.