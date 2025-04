Magyar Péterék nyíltan támogatják Ukrajna uniós csatlakozását, de sunnyogni fognak

Továbbra sem várhatók egyenes válaszok

A vezető elemző szerint azonban Magyar Péter a nyilvánosság felé ezt továbbra sem fogja erőteljesen kommunikálni, hiszen tudja nagyon jól, hiába ez az eredmény jött ki a szavazásán, a magyar társadalom többsége egyértelműen elutasítja Ukrajna európai uniós tagságát. Felhívta a figyelmet azonban arra is, hogy a Tisza Pártnak valószínűleg jó pár bizonytalan szavazója is lemorzsolódhatott az állásfoglalás miatt.

Azon túl, hogy a jobboldali szavazókat egységesíti és elidegeníti Magyar Pétertől, még baloldaliakat is eltántoríthat, hiszen ezt a kérdést bizony ellenzéki szavazók is nagy számban elutasítják

– mutatott rá.

Legitim egyáltalán?

Deák Dániel kérdésünkre kitért arra is, mekkora legitimitással bírhat a Tisza Párt szavazása. Összehasonlításképp rámutatott: Magyar Péter állítása szerint a Tisza kérdőívét egymillió-egyszázezren töltötték ki, a legutóbbi nemzeti konzultáción ezzel szemben pedig csaknem egymillió-négyszázezren szavaztak. Szerinte már a számbeli különbségek is beszédesek, ugyanakkor a Tisza Párt konzultációja esetében átláthatatlan az is, hogy pontosan miképp is számolták el a voksokat.

Kérdéses, hogy egy ember nem tudott-e többször is szavazni. Számos helyszínen még az urna sem volt lezárva normálisan, ráadásul a szavazólapokat nem hitelesítette senki. Ezzel szemben a nemzeti konzultációt online egy ember csak egyszer tudja kitölteni, és lapot is mindenki csak egyet kapott

– említett néhány példát a vezetőelemző.