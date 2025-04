Maruzsa Zoltán: Tisza István emberi nagysága vitathatatlan

Maruzsa Zoltán a Fidelitas szervezésében, a néhai miniszterelnök születésének 164. évfordulója alkalmából, a Kossuth téri Tisza-szobornál tartott megemlékezésen felidézte, hogy Herczeg Ferencnek, a magyar irodalomtörténet kimagasló alakjának 1927-ben tett javaslatát megfogadva éppen 91 évvel ezelőtt állították fel ezen a helyen Tisza István eredeti szobrát.

Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a szobrot a kommunisták 1945-ben ledöntötték, 69 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a Kossuth tér rekonstrukciója során, 2014-ben a polgári kormány azt részben eredeti, részben újraalkotott formájában visszaállíthassa.

– Tisza István életének emlékhelyeiből számos akad, de nem sokon múlott, hogy a változó idő elbánjon velük, ellenfelei mindent megtettek, hogy neve és emlékhelyei eleinte a gyalázat, majd később a feledés és az enyészet martalékává váljanak – fogalmazott.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

Kiemelte, hogy a néhai kormányfő szintén 1945-ben levert belvárosi, születése helyén álló emléktábláját szintén ezen a napon, 2006-ban állították vissza, a kormány 2018-ban kezdte meg annak a Róheim-villának a helyreállítását, amelyben Tisza Istánt 1918. október 31-én meggyilkolták és amelyben 2023 óta már a Corvin Lánc Testület működik. – 2018-ra Nagykovácsiban a Teleki-Tisza-kastély újulhatott meg a kormány támogatásával, 2024-re pedig 10 év munkájával sikerült felújítani a geszti Tisza-kastélyt is – sorolta.

– Az elmúlt években volt elég idő, odafigyelés és rendelkezésre állt a szükséges anyagi erőforrás is ahhoz, hogy ne csak szavakban, hanem emlékhelyei helyreállításával is leróják tiszteletüket és köszönetüket Tisza István és édesapja, Tisza Kálmán emléke előtt – fűzte hozzá Maruzsa Zoltán.

Az államtitkár Tisza István miniszterelnökségének időszakait felidézve arról beszélt, hogy

egészen más lenne ma az ország és a nemzet állapota, ha neki is jut 15 vagy még jóval több építésre alkalmas év,

ha „megnyerjük a háborút, vagy ha azt el is veszítjük, de megnyerjük a békét”.

„Egy biztos, ha így alakult volna, Tisza István szobra akkor is itt állna, csak úgy emlékeznénk rá, mint a nagy győzőre” – hangsúlyozta. – Tisza István emlékét azért is őrizzük meg, mert ő vállalta sorsát, nem bújt mások mögé, nem árult el senkit, halálában is példaképpé vált – hangoztatta Maruzsa Zoltán.

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a megemlékezésen azt mondta: Tisza István az Osztrák-Magyar Monarchia viszonyain belül is képes volt a magyar érdeket érvényesíteni.

Kiemelte, hogy a „baloldali terror” Tisza Istvánnal 1918-ban egy korszakot akart elpusztítani, a magyar nemzeti gondolatot, a keresztény nemzeti középosztályt, a független Magyarországot. – Azóta is újra és újra megpróbálják – tette hozzá.

A politikus szerint most is két út állt előttünk: a nemzeti önrendelkezés útja, vagy a haza elárulásáé.

Kiemelte, hogy száz évvel ezelőtt Károlyi Mihály és társai megágyaztak a Trianon néven ismert nemzeti tragédiának, nemzetközi elismerésről álmodoztak, miközben kiszolgáltatták az országot idegen érdekeknek, ma pedig újra feltűnt egy ember, aki ugyanezt a szerepet vállalná.

Fotó: Purger Tamás / MTI Fotószerkesztõség

– Magyar Péter a 21. század Károlyi Mihálya – mondta Mohácsy István, hozzáfűzve, hogy a Tisza Párt elnökének politikai indulatait nem az elvei, hanem a gyűlölete vezérli - éppúgy, ahogy Károlyit is Tisza István iránt érzett gyűlölete vezette. – Nem értékrendet kínál, hanem bosszút, nem víziót, hanem revansot, nem építeni akar, hanem rombolni – fogalmazott.

A Fidelitas elnöke Magyar Pétert egy „új korszak trójai falovaként” jellemezte, „amelynek belsejében a globalista érdekek, a szuverenitás felszámolása és a nemzeti oldal szétverése lapul”.

Azt mondta, igent kell mondani a felelősségre, a tapasztalatra, a nemzeti elkötelezettségre, mert ha van tanulsága a történelmünknek, akkor az az, hogy nem lehet újra és újra ugyanabba a szakadékba sétálni, csak azért, mert valaki szépen beszél a rombolásról.

– A történelem megismételheti önmagát, de mi dönthetünk úgy, hogy ezúttal nem követjük el ugyanazt a hibát, mert a haza nem játék, a haza küldetés és mi nem adjuk sem Károlyinak, sem a mai szellemi örököseinek – jelentette ki Mohácsy István.

Az eseményen Maruzsa Zoltán és Mohácsy István mellett a budapesti Fidelitas és Belváros-Lipótváros Önkormányzatának képviselője is elhelyezte az emlékezés koszorúját Tisza István szobránál.