Örülhet a Tisza Párt, sorra maradtak el a kórházfelújítások + fotók

Mivel nem érkeztek meg az uniós források, sorra maradtak el a tiszántúli egészségügyi intézmények felújítása is. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, vasárnap Takács Péter egészségügyi államtitkár közzé tette azoknak az egészségügyi intézményeknek a listáját, amelyek megépülése vagy felújítása az elgáncsolt uniós források miatt nem valósult meg. Mint mondta, harminchét kórház ötven telephelyét újítanák fel, illetve új épületeket építenének, ezen túl pedig harminchárom mentőállomás újulna meg, az ehhez szükséges források azonban politikai okokból nem érkeztek meg az Európai Uniótól.

Ahogy arról lapunk is írt korábban, Kollár Kinga egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. A Tisza Párt politikusa szerint ennek a jó oldala az, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti.

A Heol cikke szerint például Egerben a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház rendelőintézetének felújítása maradt el, Hatvanban pedig egy mentőállomás újult volna meg.

A Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház felújításai is elmaradtak (Forrás: Facebook)

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézete is az egyik legnagyobb vesztese a kialakult helyzetnek – hívta fel a figyelmet a Szoljon. Az intézmény csaknem 8,1 milliárd forintnyi fejlesztési forrástól esett el, amelyből megújult volna többek között az onkológiai részleg és a szakrendelő is. Emellett a tiszafüredi mentőállomás felújítása, valamint egy új törökszentmiklósi mentőállomás megépítése is az elmaradt beruházások közé tartozik.

A szolnoki Hetényi Géza Kórház felújításra váró épülete ( Fotó: Mészáros János/MTI)

A Boon pedig fehívta a figyelmet arra, a helyreállítási alap segítségével valósulhatnának meg többek között a következő fejlesztések a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban:

Semmelweis Rendelőintézet felújítása 7,95 milliárd forint értékben

Gyermekegészségügyi Központ korszerűsítése 411 millió forintból

Gyermekrehabilitációs részleg megújítása 1,05 milliárd forintból

Kardiovaszkuláris Centrum kialakítása, összesen 37,5 milliárd forint értékben.

Mint írták, azonban nem csupán kórházi projektek kerültek veszélybe. A helyreállítási alap késlekedése miatt csúszik az aggteleki, emődi, sárospataki, szendrői és szikszói mentőállomások felújítása is. Ezek a beruházások elengedhetetlenek lennének a gyorsabb és hatékonyabb betegellátás biztosításához, különösen a vidéki térségekben.

Kórházfelújítások maradtak el Bács-Kiskunban is (Fotó: Bús Csaba/Baon)

A Baon szerint a Duna-Tisza közében sem jobb a helyzet: a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti rendelőintézetének közel 4,5 milliárd forintos, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház a Szegedi Tudományegyetem Oktató Kórháza Pszichiátria, Gyógytorna és a Bőrgyógyászat épületének több mint 514 millió forintos felújítása nem valósult meg. Ezen felül Bácsalmáson a Szent János utca 22. szám alatti és Kalocsán a Kossuth Lajos utca 42. szám alatti mentőállomások felújítása akadt el.