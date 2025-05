A parlamentben is téma volt a Voks 2025, az ellenzéki képviselők eltűntek az ülésteremből

– Politikailag, gazdaságilag és biztonsági szempontból is fontos, hogy Ukrajna csatlakozik-e az Európai Unióhoz – mondta Vejkey Imre (KDNP), aki napirend előtti felszólalásában a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáson való részvételről beszélt. A képviselő közölte, több a hátránya, mint az előnye a csatlakozásnak. – A legfőbb érv ellene gazdasági természetű, hiszen Ukrajna gazdasága instabil, és nagy terheket róna a már meglévő tagállamokra a felvétele. – Ezen kívül az élelmiszer-biztonsági következményekre is figyelni kell, hiszen például génmódosított termékek érkezhetnek az unió területére – mondta Vejkey Imre, aki a másik ellenérvként a háborút említette.

– Ukrajna háborúban áll Oroszországgal, ilyen felvétel példátlan lenne az EU történetében, és Ukrajna felvételével a háborút is felvennék.

Komoly pénzügyi kockázattal járna és még nehezebb helyzetbe hozná az amúgy is bénult és gyenge uniós döntéshozatalt – hangsúlyozta a politikus. Hozzátette, a családok is nehéz helyzetbe kerülnének, de az etnikai és nyelvi megosztottságot is említette. Leszögezte, a kormány kizárólag a magyar nemzeti érdek mentén nézi a csatlakozást.

– Az pedig szánalmas,

ahogy a korrupt és gátlástalan balliberális politikusok stratégiai lehetőségként, komoly anyagi haszonszerzés céljából úgy adnának gyorsítópályán teljes jogú tagságot Ukrajnának, hogy még vitát sem indítanak róla, az alapvető kérdéseket sem tisztáznák.

A magyar ellenzék úgy táncol, ahogy Brüsszel fütyül.

Gyalázatos, ahogy a Tisza képviselői Magyarország ellen tevékenykednek és folyamatosan árulják el hazánk érdekeit

– hangoztatta a képviselő, kiemelve, ilyen fontos kérdésekben nem lehet a fejünk felett dönteni, erről csak a magyar emberek dönthetnek, ezért fontos a Voks 2025, és hogy minél többen vegyenek részt rajta. – Hiába próbálja az ellenzék ezt megakadályozni, már 1,2 millióan szavaztak, ráadásul mától már online is lehet szavazni Ukrajna csatlakozásáról. Minél nagyobb a felhatalmazás, annál nagyobb a kormány érdekérvényesítő képessége – zárta szavait Vejkey Imre.

Fotó: MTI/Kovács Attila

Hidvéghi Balázs válaszában azt közölte, az erről szóló vita mutatja, ki hol áll a magyar politikában, jelezve, egyedül Ander Balázs (Jobbik) maradt az ülésteremben mint baloldali képviselő. – Ha csak az elmúlt 10 évet nézzük, a Fidesz mindig a magyar érdekből indul ki,

a baloldal pedig külső elvárásnak igyekszik megfelelni, mint egyfajta szócsöve Brüsszelnek, pedig hosszú távon soha nem kifizetődő a külföldi érdek kiszolgálása

– fogalmazott a politikus, példaként említve a migrációt, a genderlobbit, a háborúpárti álláspontot.

– Most az ukrán csatlakozás az, amit Brüsszel bejelentett, eszmecsere nélkül. Pedig ennek a csatlakozásnak rosszak az alapjai, mint ahogy a háborúpárti brüsszeli politika is zsákutca. A csatlakozásról beszélni kellene pénzügyi, biztonsági szempontból és az agrártámogatások szintjén. Vitát kéne folytatni, ehelyett Brüsszel zsarol és bejelent – mondta. Hangsúlyozta, a magyar érdek az első, nem a brüsszeli vagy a kijevi, ezért a kormány megteremtette a lehetőséget arra, hogy a magyar emberek véleményt mondjanak erről, 1,2 millióan pedig már meg is tették. – Tény, hogy komoly erők akarják megakadályozni, hogy ez lemenjen, ezért

mától online felületen is lehet voksolni. Döntsünk közösen Ukrajna csatlakozásáról, hogy a kormány a magyar emberek érdekeit képviselve léphessen fel

– zárta felszólalását Hidvéghi Balázs.