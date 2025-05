Furcsa dolog derült ki a szerecsendióról, jó lesz vigyázni vele

A konyhák polcain megbúvó fűszerek között akad egy, amelynek hatása túlmutat a kulináris élvezeten. A szerecsendióban található miriszticin nevű vegyület ugyanis nem csak az ételek ízét gazdagítja, hanem – megfelelő mennyiségben – az emberi tudatállapotot is képes befolyásolni – számolt be a Drogkutató Intézet (DKI). Mint írták, a miriszticin több, mint egyszerű aroma. A szerecsendió illóolajának egyik fő alkotóeleme, amely a nyers fűszer tömegének körülbelül egy-másfél százalékát teszi ki. Ez a vegyület más növényekben is előfordul, például a petrezselyemben és a kaporban, de a szerecsendióban található koncentrációja a legmagasabb.

A kémiai szerkezete hasonlóságot mutat bizonyos amfetamin-származékokkal, és laboratóriumi körülmények között képes átalakulni MMDA-vá, ami egy pszichoaktív hatású vegyület.

Az emberi szervezetben a miriszticin lebomlása során olyan vegyületek képződhetnek, amelyek a központi idegrendszerre hatnak, egyes kutatások szerint pszichoaktív tüneteket idézve elő.

A szerecsendió veszélyes is lehet nagy mennyiségben (Fotó: AFP)

A keresztes lovagok és a hippik is tudták, mire képes

A miriszticin tudatmódosító hatása nem új felfedezés. A XVI. században a keresztes lovagok hosszú útjaik során szerecsendiót fogyasztottak, hogy enyhítsék a menetelések unalmát és fájdalmát, és a hippikorszakban is használták pszichedelikus szerként. A XX. század közepén a szerecsendiót egyesek házi hallucinogénként alkalmazták, bár a használatát gyakran kellemetlen mellékhatások, például fejfájás és dezorientáció kísérte. Egyes elméletek szerint a híres jós, Nostradamus is a szerecsendió pszichoaktív hatásait használta jóslataihoz.

A szerves vegyület fogyasztása kis mennyiségben biztonságos, és számos jótékony hatással bír, például serkenti az emésztést és csökkenti a savtúltengést. Azonban

nagyobb mennyiségben – tíz gramm vagy több szerecsendió elfogyasztása esetén – mérgezési tüneteket válthat ki, mint émelygés, hányás, szapora pulzus, hallucinációk és zavartság. Túladagolása súlyosabb esetekben görcsöket, kómát, sőt halált is okozhat, különösen, ha más gyógyszerekkel kombinálják.

A pszichoaktív hatások mellett a miriszticin toxikus dózisai szervi elégtelenséget is előidézhetnek.

A szülőknek nagyon oda kell figyelni

Különösen fontos, hogy a szülők tisztában legyenek a szerecsendió pszichoaktív potenciáljával, és odafigyeljenek arra, ha gyermekük szokatlanul nagy mennyiségben kezdi fogyasztani ezt a fűszert. A kamaszok kíváncsisága, kísérletező kedve, valamint az interneten keringő, olykor félrevezető információk könnyen oda vezethetnek, hogy valaki tudatosan próbálkozik a szerecsendióval, mint könnyen hozzáférhető „természetes kábítószerrel”. Bár a legtöbb háztartásban fellelhető, és jellemzően ártalmatlannak gondolt fűszerről van szó,

nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy tudatmódosító hatása miatt egyes fiatalok kábítószerpótlékként tekinthetnek rá.

Amennyiben egy szülő azt tapasztalja, hogy gyermeke gyakran, önállóan használ szerecsendiót, különösen, ha az nem kapcsolódik főzéshez, vagy ha a gyermek viselkedésében zavaró, tudatzavaros jelek jelentkeznek (például hallucinációk, zavartság, aluszékonyság), érdemes a témát érzékenyen, de nyíltan megbeszélni vele. Egy ilyen helyzet komoly figyelmet és szükség esetén szakember bevonását is igényelheti – hívta fel a figyelmet a DKI.