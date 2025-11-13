Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Egyre könnyebb: Otthon start- és csok plusz-módosítások érkeznek

A november 12-én éjjel megjelenő Magyar Közlönyben újabb módosítások jelentek meg az Otthon start és csok plusz hitelekkel kapcsolatban. A bejelentett módosítások többnyire könnyítések.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 9:44
Hitelpiaci rekordot hozott az Otthon start Fotó: Kallus György
A szerda éjjel megjelent Magyar Közlönybe ismét számos Otthon start és csok plusz hitellel kapcsolatos módosítás került bele. A most hatályba lépő változásokra számítani lehetett, hiszen társadalmi egyeztetésre is bocsátották őket.

otthon start, csok plusz 20251002 BudapestEladó, kiadó lakás.fotó: Ladóczki Balázs (LB)MW
Összességében kedvezők a változások az Otthon start és a csok plusz esetében is. Fotó: Ladóczki Balázs

A fontosabbak:

  • Módosult, hogy ki számít első lakásszerzőnek a csok plusz esetében. A Biztonsdontes.hu a közlönyre hivatkozva kiemeli, csok plusz esetén azok a házastársak számítanak első közös lakásszerzőknek, akik a lakás építésére vagy vásárlására irányuló kölcsönkérelmük benyújtásakor vagy azt megelőzően Magyarország területén nem rendelkeztek ugyanabban a lakásban mindketten tulajdonjoggal, és erről teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot tesznek.
  • Elég lesz az előzetes értékbecslés is. Mostantól akár az előzetes értékbecslés során is megállapítható, hogy a csok plusszal vásárolt ingatan lakhatásra alkalmas-e, és nem kell ezt a hitelbírálat során újra ellenőrizni. Ez ugyanis felesleges pluszterhet jelentett az igénylőnek.
  • Az Otthon start és a csok plusz kombinálásakor is számít majd a lakás mérete. Mostantól ez akkor akkor is érvényes, ha az adott ingatlant csok plusz és Otthon start kombinálásával vásárolták meg vagy építették fel. Lakás esetében: egy gyermekkel 40 négyzetméter, kettő gyermekkel 50 négyzetméter, három gyermekkel 60 négyzetméter a minimális alapterület. Egylakásos lakóépületnél (családi ház): egy gyermekkel 70 négyzetméter, kettő gyermekkel 80 négyzetméter, három gyermekkel 90 négyzetméter a minimum. 
  • Örökölt ingatlanban tulajdonrész is megvásárolható lesz Otthon starttal. Erre akkor lesz lehetőség, ha az igénylő egy lakóingatlanban öröklés útján már tulajdoni hányaddal rendelkezik és a kölcsön felhasználásával annak fennmaradó tulajdoni hányadát is megszerzi, amelynek eredményeként az otthon kizárólagos tulajdonosává válik. 
  • Önkormányzati lakás is megvásárolható lehet majd Otthon start hitellel. A jövőben az önkormányzati lakások megvásárlására is kiterjesztik a 3 százalékos fix lakáshitel lehetőségét, azzal a kedvezménnyel, hogy az önkormányzat a lakást a főszabálytól eltérően az ingatlan becsült piaci értékétől akár 20 százalékkal olcsóbban is eladhatja. Ez utóbbi kitétel azért fontos, mert egyébként nem lehet a becsült forgalmi érték és a vételár között 20 százalékot meghaladó különbség.
  • Testvér is lehet majd adóstárs az Otthon start hitelben. Ez akkor lehet érdekes, ha valakinek a jövedelme önállóan nem elegendő a szükséges összeg igényléséhez, az adós és az adóstárs jövedelmét ugyanis a bank együttesen veszi figyelembe. Fontos, hogy az adóstársként bevont testvérnek nem kell megfelelnie a tulajdonjogra és tb-jogviszonyra vonatkozó elvárásoknak, viszont ha már adóstárs volt, később nem igényelhet Otthon startot.

 

