Öt helyre települnek ki a digitális polgári körök, Magyar Péter újra balhézni szeretne + videó

– Lesz öt helyszín, ahová a digitális polgári körök kitelepülnek: Győr, Nyíregyháza, Kecskemét, Mohács és Szeged. Hat hét alatt öt rendezvényünk lesz – közölte Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkára Az igazság órája csütörtöki adásában. Azt mondta, ezeken helyszíneken megvan a tömeg, ahol érdemes ilyen rendezvényeket szervezni.

Nagy János Az igazság órájában (Forrás: YouTube)

Magyar Péter már kilátásba helyezte, hogy balhét tervez ezeken a rendezvényeken. A Tisza Párt elnöke Nagy János szerint Orbán Viktor akar lenni, és szeretne olyan pártot, mint a Fidesz, de ő nem Orbán Viktor, és nincs is olyan pártja, mint a Fidesz. Emlékeztetett: Magyar Péter egy botrányhős. Felvette a feleségét, így kezdte a karrierjét. Nyáron foltos nadrággal bulizott, valakinek ellopta a telefonját, és beledobta a Dunába. Az adatszivárgás csak hab a tortán Nagy János szerint. Mint fogalmazott, úgy tűnik,

Magyar Péternek az a mániája, hogy botrány legyen körülötte.

Most épp azt találta ki, hogy Győrben generál botrányt.

Orbán Viktor rajza

A rajzról, amelyet a kormányfő Rónai Egonnál készített, azt mondta: kimentette az archívumba, nem árverezi el.

Az ukrán oligarchák aranyvécéjéről szólva kifejtette: Ukrajnában olyan a hangulat, mint 1942–1943-ban Budapesten. Tömegek hullanak a fronton, miközben buliról bulira esnek be a mentességet szerzők vagy a gazdag emberek. Ahol ilyenek történnek a szemünk előtt, szerinte képtelenek korrupcióellenes intézkedéseket bevezetni, és nem alkalmasak rá, hogy az EU rendes jogú tagjai legyenek.

Űrállomás Felcsúton, rakétakilövő állomás Hatvanpusztán, ingyensör

Németh Balázs emlékeztetett: Magyar Péter is teljesen bevadult, és szépen lassan Hadházy Ákos és Márki-Zay Péter szintjére kerül. Ennek oka elsősorban az Orbán–Trump-találkozó sikere volt.

Magyar Péter arról beszélt egy rendezvényen, hogy Lázár János űrállomás építését ígérte Felcsúton, rakétakilövő állomást Hatvanpusztán, mágnesvasutat és ingyensört.

Nagy János szerint az utolsó csepp a pohárban az volt, ahogyan Magyar Péter a saját támogatói listáját meg akarta építeni. A Tisza Párt felelőssége lett volna, hogy biztonságban legyenek az adatok, de ezzel ők nem törődtek. Ezt a rendszert egy külföldi céggel építették meg, van benne ukrán szál is. Nagy János feltette a kérdést: hogyan tudnánk rábízni az országot olyanokra, akik a saját szavazóik adatbiztonságát sem tudják garantálni? Hozzátette: az ellenfelük egy mentális betegségektől szenvedő ember.