Guardiola már „ezredesként” készül élete egyik legsúlyosabb döntésére

Aligha tagadható, hogy a Manchester City történetének legfényesebb évtizedét produkálja. Mindez a sikersorozat egy névvel kapcsolható össze: Pep Guardiola. Amióta a katalán szakember 2016 nyarán a Bayern München kispadját elhagyta az égszínkékek kedvéért, a City egészen elképesztő eredményeket ért el, hiszen a bajnoki címek mellé végre-valahára a Bajnokok Ligájában is csúcsra jutott. Guardiola mindenestre úgy érezhette a Liverpool elleni, múlt vasárnap aratott 3-0-s győzelem után – amikor éppen 1000. alkalommal ült vezetőedzőként a kispadon –, hogy hiába szerepel ebben az idényben jól csapatával, itt lenne az ideje a váltásnak.
Guardiola a világ egyik legsikeresebb edzője, igaz, a Bayernnel nem tudott BL-t nyerni
A katalán szakember egészen fantasztikus karriert tudhat magáénak, hiszen 2008 nyarán vette át a Barcelona vezetőedzői posztját, azóta mindössze három évben, 2013-ban, 2017-ben és 2025-ben maradt trófea nélkül, míg összesen 37 különböző trófeát nyert el, és háromszor választották meg az Év edzőjének: 2008 és 2010 a Barcelona, míg a 2023-ban Manchester City vezetőedzőjeként.
Guardiola edzői statisztikája
Barcelona B
- 42 meccsen 28 győzelem, 9 döntetlen 5 vereség
Barcelona
- 126 meccsen 92 győzelem 24 döntetlen 10 vereség
- háromszoros spanyol bajnok: 2009, 2010, 2011
- kétszeres Bajnokok Ligája-győztes: 2009, 2011
- kétszeres Király Kupa-győztes: 2009, 2012
- háromszoros spanyol Szuperkupa-győztes: 2010, 2011, 2012
- kétszeres UEFA Szuperkupa-győztes: 2010, 2012
- kétszeres klubvilágbajnok: 2010, 2012
Bayern München
- 164 meccsen 124 győzelem 16 döntetlen 24 vereség
- háromszoros német bajnok: 2014, 2015, 2016
- kétszeres német kupagyőztes: 2014, 2016
- egyszeres UEFA Szuperkupa-győztes: 2014
- egyszeres klubvilágbajnok: 2014
Manchester City
- 550 mérkőzés 395 győzelem 69 döntetlen 86 vereség
- hat bajnoki cím: 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
- egy Bajnokok Ligája-siker: 2023
- kétszeres FA Kupa-győztes: 2019, 2023
- négyszeres Ligakupa-győztes: 2018, 2019, 2020, 2021
- háromszoros angol Szuperkupa-győztes: 2019, 2020, 2024
A fenti statisztikából jól látszik, hogy Guardiola mind a Barcelonával, mind pedig a Manchester Cityvel megcsinálta a triplázást – BL-győzelem, bajnoki cím és kupagyőzelem –, és egyedül a Bayern München szakmai irányítójaként nem tudta megnyerni a BL-trófeát.