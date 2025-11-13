Guardiola már „ezredesként” készül élete egyik legsúlyosabb döntésére

Rendkívüli

Az ember nem is gondolná, hogy a világ egyik legjobb edzője ott akarja hagyni azt a klubot, mellyel számtalan rekordot megdöntött. Nos, Pep Guardiola – aki a Liverpool elleni 3-0-ra megnyert meccsen ült edzőként ezredik alkalommal a kispadon – arra készül, hogy életében először nem tölti ki a 2027 nyaráig szóló szerződését a Manchester Citynél, hanem már nyáron elhagyja az általa éppen tíz éve vezetett csapatot. A helyzet ezúttal jóval több, mint pletyka, és a City már meg is kezdte Guardiola utódának keresését.

Molnár László
2025. 11. 13. 9:17
Pep Guardiola már majdnem 800 alkalommal fogadhatta az ellenfél edzőjének gratulációit
Pep Guardiola már majdnem 800 alkalommal fogadhatta az ellenfél edzőjének gratulációit Fotó: ALEX LIVESEY Forrás: ANADOLU
Aligha tagadható, hogy a Manchester City történetének legfényesebb évtizedét produkálja. Mindez a sikersorozat egy névvel kapcsolható össze: Pep Guardiola. Amióta a katalán szakember 2016 nyarán a Bayern München kispadját elhagyta az égszínkékek kedvéért, a City egészen elképesztő eredményeket ért el, hiszen a bajnoki címek mellé végre-valahára a Bajnokok Ligájában is csúcsra jutott. Guardiola mindenestre úgy érezhette a Liverpool elleni, múlt vasárnap aratott 3-0-s győzelem után – amikor éppen 1000. alkalommal ült vezetőedzőként a kispadon –, hogy hiába szerepel ebben az idényben jól csapatával, itt lenne az ideje a váltásnak.

Guardiola az elmúlt évtizedek legsikeresebb edzője
Guardiola az elmúlt évtizedek legsikeresebb edzője. Fotó: Transfermarkt

Guardiola a világ egyik legsikeresebb edzője, igaz, a Bayernnel nem tudott BL-t nyerni

A katalán szakember egészen fantasztikus karriert tudhat magáénak, hiszen 2008 nyarán vette át a Barcelona vezetőedzői posztját, azóta mindössze három évben, 2013-ban, 2017-ben és 2025-ben maradt trófea nélkül, míg összesen 37 különböző trófeát nyert el, és háromszor választották meg az Év edzőjének: 2008 és 2010 a Barcelona, míg a 2023-ban Manchester City vezetőedzőjeként.

Guardiola edzői statisztikája

Barcelona B

  • 42 meccsen 28 győzelem, 9 döntetlen 5 vereség

Barcelona

  • 126 meccsen 92 győzelem 24 döntetlen 10 vereség
  • háromszoros spanyol bajnok: 2009, 2010, 2011
  • kétszeres Bajnokok Ligája-győztes: 2009, 2011
  • kétszeres Király Kupa-győztes: 2009, 2012
  • háromszoros spanyol Szuperkupa-győztes: 2010, 2011, 2012
  • kétszeres UEFA Szuperkupa-győztes: 2010, 2012
  • kétszeres klubvilágbajnok: 2010, 2012

Bayern München

  • 164 meccsen 124 győzelem 16 döntetlen 24 vereség
  • háromszoros német bajnok: 2014, 2015, 2016
  • kétszeres német kupagyőztes: 2014, 2016
  • egyszeres UEFA Szuperkupa-győztes: 2014
  • egyszeres klubvilágbajnok: 2014

Manchester City

  • 550 mérkőzés 395 győzelem 69 döntetlen 86 vereség
  • hat bajnoki cím: 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024
  • egy Bajnokok Ligája-siker: 2023
  • kétszeres FA Kupa-győztes: 2019, 2023
  • négyszeres Ligakupa-győztes: 2018, 2019, 2020, 2021
  • háromszoros angol Szuperkupa-győztes: 2019, 2020, 2024

A fenti statisztikából jól látszik, hogy Guardiola mind a Barcelonával, mind pedig a Manchester Cityvel megcsinálta a triplázást – BL-győzelem, bajnoki cím és kupagyőzelem –, és egyedül a Bayern München szakmai irányítójaként nem tudta megnyerni a BL-trófeát.

Guardiola összesen 37 trófeát szerzett a Barcelona, a Bayern München és a Manchester City edzőjeként
Guardiola összesen 37 trófeát szerzett a Barcelona, a Bayern München és a Manchester City edzőjeként. Fotó: AFP/Glyn Kirk

Guardiola a nyár végén elköszön a Citytől?

A Liverpool elleni 3-0-s diadalt követően a TEAMtalk portál megírta megbízható forrásra hivatkozva – ő nem volt más, mint a Times újságírója, Paul Hirst –, hogy Pep Guardiola a szezon végén valószínűleg lemond a Manchester City menedzseri posztjáról. A lap szerint a spanyol menedzser döntésének hátterében nincs semmilyen sértődöttség, egyszerűen úgy látja, tíz szezon után eljött a váltás ideje. Paul Hirst cikkében kiemelte, akik ismerik a helyzetet, úgy érzik, hogy logikus időpont lenne a távozásra a jelenlegi idény vége.

A City sajtóértesülések szerint már meg is kezdte Guardiola utódának keresését. A klubvezetők már készen állnak a spanyol edző pótlására, Vincent Kompany (Bayern München), Roberto De Zerbi (Marseille) és Andoni Iraola (Bournemouth) szerepel a hármas listán, mint lehetséges új vezetőedző.

 

