Menczer Tamás: Zelenszkij újra megfenyegette Magyarországot

Menczer Tamás szerint az ukrán elnök legutóbbi kijelentése egyértelmű fenyegetés Magyarország ellen, miután Volodimir Zelenszkij „megoldást” ígért arra, hogy hazánkba ne érkezhessen orosz olaj. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felidézte: az ukrán erők már háromszor támadták a Barátság kőolajvezetéket, és Zelenszkij szavai arról árulkodnak, hogy készülhet a negyedik csapás is.

Magyar Nemzet
2025. 11. 13. 8:47
Menczer Tamás Forrás: MTI
Menczer Tamás videós bejegyzésben reagált Volodimir Zelenszkij legutóbbi nyilatkozatára, amely közvetlenül a Trump–Orbán-megállapodás bejelentése után hangzott el. Az ukrán elnök arról beszélt, „megtalálja a módját”, hogy Magyarországra ne juthasson orosz olaj.

Szikszó, 2025. május 14. Menczer Tamás, a fidesz kommunikációs igazgatója a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum előtti sajtótájékoztatón Szikszón 2025. május 14-én. MTI/Vajda János
Menczer Tamás (Fotó: MTI/Vajda János)

Menczer Tamás közölte:

Ezt nagyon könnyű lefordítani, ugyanis az ukránok eddig háromszor bombázták azt a vezetéket, a Barátság vezetéket, amely az orosz olajat hozza Magyarországra. Zelenszkij nyilatkozata világossá tette, hogy készül a negyedik bombázás. Ugyanis az, hogy majd ő megoldja, hogy orosz olaj ne jöjjön Magyarországra, az azt jelenti, hogy lebombázom a vezetéket. Jó napot kívánok!

– mondta a politikus a videóban, hozzátéve:

Ha nincs orosz olaj, ezer forint lenne az üzemanyag, és ha nincs orosz gáz, akkor meg háromszor annyi lenne a rezsi, mint most. Tehát ők le akarják rombolni, mi meg meg akarjuk védeni. És azt is elmondjuk Zelenszkij elnöknek, hogy több tiszteletet a magyaroknak és több tiszteletet a magyarok döntésének. Ne fenyegessen bennünket és ne próbáljon zsarolni bennünket, mert nem vagyunk fenyegethetők és nem vagyunk zsarolhatók

– jelentette ki Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)

