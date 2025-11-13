Menczer Tamás: Zelenszkij újra megfenyegette Magyarországot

Ha nincs orosz olaj, ezer forint lenne az üzemanyag, és ha nincs orosz gáz, akkor meg háromszor annyi lenne a rezsi, mint most. Tehát ők le akarják rombolni, mi meg meg akarjuk védeni. És azt is elmondjuk Zelenszkij elnöknek, hogy több tiszteletet a magyaroknak és több tiszteletet a magyarok döntésének. Ne fenyegessen bennünket és ne próbáljon zsarolni bennünket, mert nem vagyunk fenyegethetők és nem vagyunk zsarolhatók