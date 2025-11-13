Menczer Tamás videós bejegyzésben reagált Volodimir Zelenszkij legutóbbi nyilatkozatára, amely közvetlenül a Trump–Orbán-megállapodás bejelentése után hangzott el. Az ukrán elnök arról beszélt, „megtalálja a módját”, hogy Magyarországra ne juthasson orosz olaj.
Menczer Tamás: Zelenszkij újra megfenyegette Magyarországot
Menczer Tamás szerint az ukrán elnök legutóbbi kijelentése egyértelmű fenyegetés Magyarország ellen, miután Volodimir Zelenszkij „megoldást” ígért arra, hogy hazánkba ne érkezhessen orosz olaj. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója felidézte: az ukrán erők már háromszor támadták a Barátság kőolajvezetéket, és Zelenszkij szavai arról árulkodnak, hogy készülhet a negyedik csapás is.
Menczer Tamás közölte:
Ezt nagyon könnyű lefordítani, ugyanis az ukránok eddig háromszor bombázták azt a vezetéket, a Barátság vezetéket, amely az orosz olajat hozza Magyarországra. Zelenszkij nyilatkozata világossá tette, hogy készül a negyedik bombázás. Ugyanis az, hogy majd ő megoldja, hogy orosz olaj ne jöjjön Magyarországra, az azt jelenti, hogy lebombázom a vezetéket. Jó napot kívánok!
– mondta a politikus a videóban, hozzátéve:
Ha nincs orosz olaj, ezer forint lenne az üzemanyag, és ha nincs orosz gáz, akkor meg háromszor annyi lenne a rezsi, mint most. Tehát ők le akarják rombolni, mi meg meg akarjuk védeni. És azt is elmondjuk Zelenszkij elnöknek, hogy több tiszteletet a magyaroknak és több tiszteletet a magyarok döntésének. Ne fenyegessen bennünket és ne próbáljon zsarolni bennünket, mert nem vagyunk fenyegethetők és nem vagyunk zsarolhatók
– jelentette ki Menczer Tamás.
További Külföld híreink
Borítókép: Menczer Tamás (Fotó: MTI)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Itt a bejelentés a német sorkatonaságról
A német kormány szerint az Oroszország jelentette fenyegetés indokolja a hadsereg megerősítését.
Az ukrán háborús maffia uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét
Egyre durvább méreteket ölt a korrupció Ukrajnában.
Brüsszel 20 százalékkal vágná meg a gazdák támogatását
A pénz Ukrajnába és adósságtörlesztésre menne.
Zelenszkij így rántja magával Ukrajnát az arany vécébe
Óriási a korrupciós botrány.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Itt a bejelentés a német sorkatonaságról
A német kormány szerint az Oroszország jelentette fenyegetés indokolja a hadsereg megerősítését.
Az ukrán háborús maffia uniós energetikai támogatásokra is rátehette a kezét
Egyre durvább méreteket ölt a korrupció Ukrajnában.
Brüsszel 20 százalékkal vágná meg a gazdák támogatását
A pénz Ukrajnába és adósságtörlesztésre menne.
Zelenszkij így rántja magával Ukrajnát az arany vécébe
Óriási a korrupciós botrány.