Őrjöng Magyar Péter, és jó oka van erre

Még a kutya sem akar tiszás jelölt lenni, öt hónappal a választás előtt a Tiszának még mindig nincsenek jelöltjei.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 12. 12:38
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Máté Krisztián Forrás: MW
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója éles hangvételű bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Pártot és annak politikáját bírálta.

Budapest, 2025. szeptember 16. Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án. Október elejéig tartó szórólapkampányt indít a Fidesz annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek a "Tisza-adóról" és a lehetséges hatásáról - jelentette be a a kormánypártok kommunikációs igazgatója. MTI/Hegedüs Róbert
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Fotó: Hegedüs Róbert / MTI 

Felhívta a figyelmet, hogy mindössze öt hónappal a választások előtt a Tisza Pártnak még mindig nincsenek jelöltjei, ami szerinte nem is csoda. 

Még a kutya sem akar tiszás jelölt lenni! Öt hónappal a választás előtt a Tiszának még mindig nincsenek jelöltjei

– írta, hozzátéve, hogy ezen nem csodálkozik. 

Mondjuk, nem csodálom. Mégis ki adná a nevét a botrányaitokhoz?

A bejegyzésben felsorolta a nagy port kavart ügyeket, amelyeke Magyar Péter pártjának nevéhez köthetők: 

Menczer végül úgy zárta posztját, hogy 

szerinte a Tisza Párt csak egy digitális blöff, és öt hónap múlva elfelejtik.

Megírtuk, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is keményen bírálta a jelöltek állítására is képtelen Tisza Pártot.

Nemhogy a kormányzásra, de még a parlamenti létre való alkalmatlanságra is bizonyíték, hogy egy párt öt hónappal a választások lehetséges legkorábbi időpontja előtt nem képes 106 körzetben jelöltet állítani

– fogalmazott a politikus. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)

               
       
       
       

