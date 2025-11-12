Őrjöng Magyar Péter, és jó oka van erre

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója éles hangvételű bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben a Tisza Pártot és annak politikáját bírálta.
Felhívta a figyelmet, hogy mindössze öt hónappal a választások előtt a Tisza Pártnak még mindig nincsenek jelöltjei, ami szerinte nem is csoda.
Még a kutya sem akar tiszás jelölt lenni! Öt hónappal a választás előtt a Tiszának még mindig nincsenek jelöltjei
– írta, hozzátéve, hogy ezen nem csodálkozik.
Mondjuk, nem csodálom. Mégis ki adná a nevét a botrányaitokhoz?
A bejegyzésben felsorolta a nagy port kavart ügyeket, amelyeke Magyar Péter pártjának nevéhez köthetők:
- Tisza-adó
- nyugdíjadó
- Ruszin-Szendi Romulusz fegyverviselése
- 200 ezer magyar ember adatainak átadása az ukránoknak
Menczer végül úgy zárta posztját, hogy
szerinte a Tisza Párt csak egy digitális blöff, és öt hónap múlva elfelejtik.
Megírtuk, hogy Gulyás Gergely kancelláriaminiszter is keményen bírálta a jelöltek állítására is képtelen Tisza Pártot.
Nemhogy a kormányzásra, de még a parlamenti létre való alkalmatlanságra is bizonyíték, hogy egy párt öt hónappal a választások lehetséges legkorábbi időpontja előtt nem képes 106 körzetben jelöltet állítani
– fogalmazott a politikus.
Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: MW/Máté Krisztián)