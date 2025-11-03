Magyar PéteradatszivárgásTisza PártválasztásDeák Dánieljelöltállításjelölt

Magyar Péter előremenekül az adatszivárgási botrány miatt

Amellett, hogy a saját támogatóik személyes adataira sem tudnak vigyázni, a pártépítés is kifejezetten nagy feladatnak ígérkezik Magyar Péter számára – hívta fel a figyelmet Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza Párt elnöke az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztási folyamatot, de a baloldali nyomás hatására inkább úgy döntött, hogy előremenekül.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 12:15
Miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását, Magyar Péter elkezdett kapkodni és előremenekülni – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel.

Peter Magyar, Hungarian opposition leader of the TISZA party arrives with a national flag to hold a rally in Tarnok (25 km from Budapest) on October 20, 2025. The former government insider-turned-critic has been on the road since summer as part of his "80 days around Hungary" intiative to present his policy plans for the 2026 elections. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Magyar Péter előremenekül az adatszivárgási botrány miatt (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: miközben a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk szerint továbbra is csak 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, az érezhető nyomás miatt, ami a balliberális nyilvánosság felől is érkezik, mégis kénytelen volt elindítani a jelöltállítási folyamatot.

Deák Dániel szerint azonban erősen kérdéses, hogy ez sikerülni fog-e, hiszen Magyar Péter maga is tudja,

teljesen alkalmatlan emberek vannak a potenciális jelöltjei között, a meglévőket is „kólás doboznak” nevezi.

Emlékezetes: Magyar Péter korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltjei bemutatását, azonban még most, november elején is arról beszél, hogy halasztani és módosítania kell ezt a folyamatot. Ez egyértelmű kudarc, érezhető a kapkodás a Tisza Pártban.

Összességében tehát amellett, hogy a saját támogatóik személyes adataira sem tudnak vigyázni, azok akár Ukrajnába is kerülhettek, a pártépítés is kifejezetten nagy és már-már megugorhatatlan feladatnak ígérkezik Magyar Péter számára

– írta bejegyzésében Deák Dániel.

 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Ripost)


