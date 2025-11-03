Miután kiszivárgott, hogy az adatszivárgási ügyre hivatkozva eredetileg elhalasztotta volna az előválasztást és a jelöltjeinek a bemutatását, Magyar Péter elkezdett kapkodni és előremenekülni – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Deák Dániel.

Magyar Péter előremenekül az adatszivárgási botrány miatt (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: miközben a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk szerint továbbra is csak 30 jelöltje van meg Magyar Péternek, az érezhető nyomás miatt, ami a balliberális nyilvánosság felől is érkezik, mégis kénytelen volt elindítani a jelöltállítási folyamatot.

Deák Dániel szerint azonban erősen kérdéses, hogy ez sikerülni fog-e, hiszen Magyar Péter maga is tudja,

teljesen alkalmatlan emberek vannak a potenciális jelöltjei között, a meglévőket is „kólás doboznak” nevezi.

Emlékezetes: Magyar Péter korábban szeptember 30-ra ígérte a jelöltjei bemutatását, azonban még most, november elején is arról beszél, hogy halasztani és módosítania kell ezt a folyamatot. Ez egyértelmű kudarc, érezhető a kapkodás a Tisza Pártban.

Összességében tehát amellett, hogy a saját támogatóik személyes adataira sem tudnak vigyázni, azok akár Ukrajnába is kerülhettek, a pártépítés is kifejezetten nagy és már-már megugorhatatlan feladatnak ígérkezik Magyar Péter számára

– írta bejegyzésében Deák Dániel.