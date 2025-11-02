Novemberre sem talált jelölteket Magyar Péter, ezért újabb figyelemeltereléssel próbálkozik

Mi sem mutatja jobban a Tisza Párt szervezeti bázisának hiányát, mint a jelöltállítás körüli teljes káosz és bizonytalanság. Magyar Péter még hónapokkal ezelőtt tett ígéretet arra, hogy rövidesen lezárul a jelöltek kiválasztásának folyamata, és valójában már rég pontot kellett volna tennie az ügy végére.

Késik a jelöltállítás a Tiszánál, Magyar Péter az országot járta eddig. Fotó: AFP

Emlékezetes, hogy a Tisza-vezér már 2024 májusában, nem sokkal a politikai színre lépése után azt hangoztatta, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Ez azonban azóta is várat magára, Magyar Péternek azóta sincs egyetlen bejelentett jelöltje sem, kivéve persze őt magát: a pártelnök már bejelentkezett, hogy a XII. kerületben indul majd, ahol jelenleg a momentumos Hajnal Miklós a képviselő, aki azóta már jelezte, nem indul újra.

A többi jelölttel kapcsolatban Magyar Péter legutóbb azt ígérte, hogy szeptemberre már előállnak majd velük.

Kólásdobozok és a jelöltállítás kudarca



Az Index szeptemberben arról számolt be, hogy a Tiszánál úgy döntöttek, a képviselőjelöltek kiválasztásának nyilvánosság előtt zajló részét csak novemberben indítják el az érintettek személye és családja védelmének érdekében. De most, november elején, amikor már az éles felkészülésnek kellene zajlania, a Tisza Párt még mindig a startvonalon topog. A kezdeti, egyetlen jelölt (maga Magyar Péter) felfedése óta síri csend honol a háttérben, ami a szervezeti gyengeség és a megfelelő kvalitású, hiteles jelöltek hiányának egyértelmű jele.

Magyar Péter hónapok óta dicsekszik azzal, hogy Európában példátlan előválasztási rendszert vezetett be a Tisza Párt. Ám a lapunkhoz eljutott korábbi információk szerint a valóság egészen más: minden döntést a pártelnök hoz, így a jelöltállítás is teljesen központosított. Bár elvileg 315 jelöltet akarnak megversenyeztetni, a gyakorlatban csak ott lehet előválasztás, ahol nem tudja a saját embereit indítani.

Deák Dániel politikai elemző is jelezte az egyik tiszás belső informátora alapján, hogy Magyar Péter a belső üzenetváltásokban lekezelően beszél a saját jelöltjeiről: „kólásdoboznak” nevezi őket, utalva arra, hogy szerinte csak a nevükre és arcukra van szükség, érdemi beleszólásuk nem lesz a párt politikájába. Ez a hozzáállás pedig komoly feszültséget szül a párton belül.



