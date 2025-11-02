Rendkívüli

Brutális késes támadás a brit vonaton, sok a sérült + videó

Novemberre sem talált jelölteket Magyar Péter, ezért újabb figyelemeltereléssel próbálkozik

Novembert írunk, de Magyar Péter a folyamatosan tologatott határidők ellenére még mindig képtelen volt előállni a választáson induló egyéni jelöltjeivel, és a nyár végi bejelentések óta mindössze egyetlen név ismert a párt lehetséges parlamenti képviselői közül: Magyar Péter. A Tisza Párt vezetője most hirtelen egy etikai kódexet dobott be, ezzel is igyekszik elterelni a figyelmet a súlyos szervezeti és személyi problémákról, de közben már a baloldalon is kongatják a vészharangot.

Magyar Nemzet
2025. 11. 02. 6:34
Mi sem mutatja jobban a Tisza Párt szervezeti bázisának hiányát, mint a jelöltállítás körüli teljes káosz és bizonytalanság. Magyar Péter még hónapokkal ezelőtt tett ígéretet arra, hogy rövidesen lezárul a jelöltek kiválasztásának folyamata, és valójában már rég pontot kellett volna tennie az ügy végére.

jelöltek
Késik a jelöltállítás a Tiszánál, Magyar Péter az országot járta eddig. Fotó: AFP

Emlékezetes, hogy a Tisza-vezér már 2024 májusában, nem sokkal a politikai színre lépése után azt hangoztatta, hogy özönlenek hozzájuk a potenciális képviselőjelöltek, és egyetlen nap alatt képesek lennének mind a 106 egyéni körzetben jelöltet állítani. Ez azonban azóta is várat magára, Magyar Péternek azóta sincs egyetlen bejelentett jelöltje sem, kivéve persze őt magát: a pártelnök már bejelentkezett, hogy a XII. kerületben indul majd, ahol jelenleg a momentumos Hajnal Miklós a képviselő, aki azóta már jelezte, nem indul újra. 

A többi jelölttel kapcsolatban Magyar Péter legutóbb azt ígérte, hogy szeptemberre már előállnak majd velük. 

 

Kólásdobozok és a jelöltállítás kudarca


Az Index szeptemberben arról számolt be, hogy a Tiszánál úgy döntöttek, a képviselőjelöltek kiválasztásának nyilvánosság előtt zajló részét csak novemberben indítják el az érintettek személye és családja védelmének érdekében. De most, november elején, amikor már az éles felkészülésnek kellene zajlania, a Tisza Párt még mindig a startvonalon topog. A kezdeti, egyetlen jelölt (maga Magyar Péter) felfedése óta síri csend honol a háttérben, ami a szervezeti gyengeség és a megfelelő kvalitású, hiteles jelöltek hiányának egyértelmű jele.

Magyar Péter hónapok óta dicsekszik azzal, hogy Európában példátlan előválasztási rendszert vezetett be a Tisza Párt. Ám a lapunkhoz eljutott korábbi információk szerint a valóság egészen más: minden döntést a pártelnök hoz, így a jelöltállítás is teljesen központosított. Bár elvileg 315 jelöltet akarnak megversenyeztetni, a gyakorlatban csak ott lehet előválasztás, ahol nem tudja a saját embereit indítani.

Deák Dániel politikai elemző is jelezte az egyik tiszás belső informátora alapján, hogy Magyar Péter a belső üzenetváltásokban lekezelően beszél a saját jelöltjeiről: „kólásdoboznak” nevezi őket, utalva arra, hogy szerinte csak a nevükre és arcukra van szükség, érdemi beleszólásuk nem lesz a párt politikájába. Ez a hozzáállás pedig komoly feszültséget szül a párton belül.


 

Etikai kódex: a hiteltelen figyelemelterelés blöffje

A jelöltállítási kudarc miatti kínos csendet Magyar Péter egy új, „etikai kódex” ötletszerű bedobásával törte meg. Ez a lépés azonban könnyen értelmezhető olcsó figyelemelterelésként, különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt vezetőjének múltja és cselekedetei semmilyen tekintetben nem felelnek meg a legenyhébb etikai követelményeknek sem.

„Nincs ember, aki Magyar Péter mellett jelölt lenne” – hívta fel a figyelmet a Tiszánál uralkodó állapotokra Gulyás Gergely. 

Fél évvel a választás előtt még mindig nem mutatták be a jelöltjeiket. 106 választókerületben nem találtak 106 olyan embert, aki a Tiszát vállalhatónak tartja

 – mutatott rá a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely ezzel emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter többször is elhalasztotta a Tisza Párt képviselőjelöltjeinek bejelentését.
 

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója közösségi oldalán rámutatott a helyzet komikus abszurditására:

Láttátok??? Azt láttátok, hogy amikor Magyar Péter erkölcsről, etikáról meg etikai kódexről beszélt, megrepedt a mennyezet, és elkezdett hullani a vakolat a stúdióban? Ez olyan, mintha Pablo Escobar lenne a kábítószer-ellenes harc reklámarca. Vagy Magda Marinko lenne a gyilkosságok elleni küzdelem szószólója.

Menczer hozzátette: „Én nem szeretem Magyar Pétert, gondolom, ezzel nagy titkot nem árultam el, de annyira szánalmas, lehet, eljutok odáig, hogy megsajnálom. De még nem tartok ott.”
 


Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szintén hiteltelennek nevezte a kezdeményezést, hangsúlyozva, hogy Magyar Péternek először inkább saját magára kellene alkalmaznia az általa hangoztatott etikai normákat. Dömötör szerint az etikai kódex bevezetése nem más, mint átlátszó politikai blöff, ami éppen azt a hitelességet kérdőjelezi meg, amit a Tisza-vezér megteremteni szándékozna. A valódi probléma ugyanis az, hogy a Tisza Pártnak nincs jelöltje, de van egy problémás vezetője. 

És ha az életünk legfontosabb kötelékeit elárultuk, házastársat, legjobb barátot, kisközösséget, utána nem készítünk etikai kódexeket

 – tette hozzá az államtitkár.


Már a Partizánban is Fidesz-győzelemről beszélnek

Már a Partizánban is temetik a Tiszát Forrás: Mandiner


Tölgyessy Péter a Partizánban is megkongatta a vészharangot, kifejtve, hogy a Fidesz győzelme korántsem tekinthető lefutottnak. Az egykori szabad demokrata képviselő szerint Magyar Péter kampánya kifulladóban van, az ellenzéki politikusnak nincs akkora varázsa, mint fél évvel ezelőtt. Mint fogalmazott,:

Magyar Péter „felhajtóereje” elfogyóban van, és ugyanúgy nyerhet a Fidesz, mint eddig.


Szorítja az idő a Tisza Pártot


Egy olyan párt számára, amely novemberben – alig fél évvel a lehetséges választások előtt – még csak egyetlen jelölt nevét tette közzé, gyakorlatilag lehetetlen felkészülni a tavaszi harcra a teljes országos lefedettség biztosítására. Magyar Péter tétovázása tehát nemcsak politikai kommunikációs hiba, hanem a választáson való érdemi részvétel esélyeinek az elodázása is.

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

