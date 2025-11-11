Gulyás Gergely: Még a parlamenti létre is alkalmatlan a Tisza + videó

„Nemhogy a kormányzásra, de még a parlamenti létre való alkalmatlanságra is bizonyíték, hogy egy párt öt hónappal a választások lehetséges legkorábbi időpontja előtt nem képes 106 körzetben jelöltet állítani” – fogalmazta meg kritikáját a közöségi oldalán Gulyás Gergely a Tisza Párttal kapcsolatban.

Gulyás Gergely miniszter (Fotó: MW)

A miniszter szerint nem véletlen a jelöltállítási hercehurca: ezt nem a támogatók hiánya okozza, hanem az, hogy

a párt képviselte morális züllés és gyűlölet a választópolgárok nagy részének visszatetsző.

Gulyás Gergely szerint nehéz tisztességes és alkalmas embereket találni, akik részt vennének a program és tervek nélküli hatalomra törekvő kísérletben. Nem véletlen, hogy Magyar Péter vidéken keresi a jelölteket, és sokaknak ajánlatot tesz a Tisza Párt színeiben való indulásra.

Az sem véletlen, hogy ezeknek az embereknek a tisztességes része ezt visszautasítja

– zárta gondolatait a miniszter.

Mint ismert, Magyar Péter már 2024 májusában arról beszélt, hogy egy nap alatt képes lenne mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet állítani.

Azóta azonban mindössze saját indulását jelentette be a XII. kerületben, ahol a jelenlegi képviselő, Hajnal Miklós nem indul újra.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk alapján Magyar Péter jelöltjeinek száma eddig mindössze 30 fő, de a balliberális nyilvánosság felől érkező nyomás miatt a párt kénytelen elindítani a jelöltállítási folyamatot.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)