Magyar PéterGulyás Gergelyjelöltállítás

Gulyás Gergely: Még a parlamenti létre is alkalmatlan a Tisza + videó

A Tisza Párt alkalmatlan a parlamenti szereplésre, morális züllése és gyűlölete a választók többsége számára visszatetsző – ezt Gulyás Gergely miniszter fogalmazta meg Facebook-posztjában, kiemelve, hogy a párt program és tervek nélküli hatalomra törekvése miatt nehéz tisztességes jelölteket találni.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 8:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Nemhogy a kormányzásra, de még a parlamenti létre való alkalmatlanságra is bizonyíték, hogy egy párt öt hónappal a választások lehetséges legkorábbi időpontja előtt nem képes 106 körzetben jelöltet állítani” – fogalmazta meg kritikáját a közöségi oldalán Gulyás Gergely a Tisza Párttal kapcsolatban.

Gulyás Gergely miniszter (Fotó: MW)

A miniszter szerint nem véletlen a jelöltállítási hercehurca: ezt nem a támogatók hiánya okozza, hanem az, hogy

a párt képviselte morális züllés és gyűlölet a választópolgárok nagy részének visszatetsző.

Gulyás Gergely szerint nehéz tisztességes és alkalmas embereket találni, akik részt vennének a program és tervek nélküli hatalomra törekvő kísérletben. Nem véletlen, hogy Magyar Péter vidéken keresi a jelölteket, és sokaknak ajánlatot tesz a Tisza Párt színeiben való indulásra. 

Az sem véletlen, hogy ezeknek az embereknek a tisztességes része ezt visszautasítja

– zárta gondolatait a miniszter.

Mint ismert, Magyar Péter már 2024 májusában arról beszélt, hogy egy nap alatt képes lenne mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet állítani. 

Azóta azonban mindössze saját indulását jelentette be a XII. kerületben, ahol a jelenlegi képviselő, Hajnal Miklós nem indul újra.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk alapján Magyar Péter jelöltjeinek száma eddig mindössze 30 fő, de a balliberális nyilvánosság felől érkező nyomás miatt a párt kénytelen elindítani a jelöltállítási folyamatot.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: MW)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekantiszemitizmus

Antiszemitizmus-ügyben nektek kuss a nevetek!

Bayer Zsolt avatarja

Ez ordít a Soros-blogon

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu