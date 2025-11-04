Magyar Péter koloncként tekint az országgyűlési képviselőjelöltjeire

Magyar Péter számára az országgyűlési képviselőjelöltjei csupán terhet jelentenek – írta Kocsis Máté a közösségi oldalán.

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter ugyanúgy gondolkodik a 106 országgyűlési képviselőjelöltjéről, mint az EP-képviselőkről:

„idiótáknak, büdösöknek, Soros-ügynököknek és agyhalottaknak” tekinti őket, csupán terhet jelentenek számára.

Kocsis Máté kommentjében hozzátette:

Folytatódik az egyszemélyes show!

Magyar Péter már 2024 májusában arról beszélt, hogy egy nap alatt képes lenne mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet állítani.

Azóta azonban mindössze saját indulását jelentette be a XII. kerületben, ahol a jelenlegi képviselő, Hajnal Miklós nem indul újra.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint a Tisza belső köreiből kiszivárgott információk alapján Magyar Péter jelöltjeinek száma eddig mindössze 30 fő, de a balliberális nyilvánosság felől érkező nyomás miatt a párt kénytelen elindítani a jelöltállítási folyamatot.

Borítókép: Radnai Márk, Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz (Forrás: Facebook)