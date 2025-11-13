Rendkívüli

Vidróczki Márton, a mátrai betyár legendája máig él a népi emlékezetben. Az 1837-ben Mónosbélen született pásztorfiúból a 19. századi Magyarország egyik legismertebb betyárja lett. Élete és halála egyszerre példázta a törvényenkívüliség és a szabadság iránti vágy ellentmondásos világát.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor.hu2025. 11. 13. 8:46
Vidróczki Márton kora

A 19. század közepén Magyarországon a szegénység, a társadalmi igazságtalanság és a szabadságvágy feszültségei szülték meg a betyárvilágot. A jobbágyfelszabadítás után sokan nem találták helyüket az új rendben: az erdők és hegyek menedéket adtak azoknak, akik a törvényen kívül keresték a megélhetést vagy az igazságot.

Vidróczki Márton 1837-ben született Mónosbélen (akkor Borsod, ma Heves vármegye). Fiatal korában juhászként dolgozott, ám egy kisebb vétség miatt összeütközésbe került a hatóságokkal. Szökésével kezdődött az a történet, amelyből a Mátra leghíresebb betyárlegendája született.

A Mátra betyárja

A nép emlékezetében Vidróczki Márton a „Mátra betyárjaként” maradt fenn. Parád, Gyöngyös és Mátraszentimre környékén bujkált, rejtekhelyei között emlegették a Parádi-völgy barlangjait és a Kékes lejtőit.

A korabeli történetek szerint csapatával főként gazdag kereskedőket és földbirtokosokat fosztogatott, miközben a szegényekkel igazságos volt. 

A néphagyomány szerint sokszor osztotta meg a zsákmányt a rászorulókkal – ezért is tekintette őt a nép „a szegények védelmezőjének”. A pandúrok többször üldözték, de évekig nem tudták elfogni. Furfangja, bátorsága és kedélyessége legendává tette a Mátra falvaiban.

Az árulás és a halál

Vidróczki Márton sorsát végül nem a törvény emberei, hanmem saját körei határozták meg. 1873-ban, 35 éves korában Mátraverebély (Nagybátony–Tiribes puszta) határában halt meg. A népi elbeszélések és korabeli beszámolók szerint betyártársa, Pintér Pista ölte meg egy belső viszály és irigység miatt.

Halála után a nép még sokáig azt hitte, hogy továbbra is csak bujkál, sőt egyes legendák szerint csodával határos módon menekült meg. 

A valóság azonban kegyetlenebb volt: a híres betyár a hegyek között, árulás következtében vesztette életét.

Vidróczki Márton emlékezete

Vidróczki Márton alakja a Mátra kulturális örökségének részévé vált. Parádon és Mónosbélen ma is mesélnek róla történeteket, nevét túraútvonal, kocsma, sőt néptáncegyüttes is őrzi.

A népdalok és balladák már nem a törvényszegőt, hanem a bátor, igazságot kereső férfit ünneplik benne. Így vált a mátrai betyárból a szabadságvágy és a népi igazságérzet jelképe – olyan hőssé, akit a történelem és a legenda határán ismerünk. 

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.

Borítókép: OpenAI

 

