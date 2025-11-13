A vizigót kincs – Galla Placidia és Ataulf szövetsége

Amikor I. Alarik vizigót király 410-ben feldúlta Rómát, nemcsak aranyat és ezüstöt vitt el, hanem a hatalom rendjét is elleste. A „vizigót kincs” fogalma nem csupán tárgyakat jelölt, hanem egy korszak végét és az új világ kezdetét – amelyben a római és a gót hatalom sorsa végérvényesen összefonódott volna.

A vizigót kincs születése

Kr. u. 410-ben I. Alarik vizigót hadvezér serege betört az Örök Városba, és „vérrel és tűzzel” leigázta azt. Paulus Orosius így írt erről: „Ó, micsoda nagy gonoszság! A világ el fog pusztulni, de bennünk nincs vége a bűnnek! A Római Birodalom illusztris feje tűzben égett el. Szent templomok dőltek le, égtek és égtek hamuvá: és mi mégis mohók és kapzsik maradtunk!” Ez volt az a pillanat, amikor megszületett a vizigót kincs eszméje – nemcsak a zsákmány formájában, hanem mint a hatalomgyakorlás módjának új koncepciója.

Az ifjú hercegnő, Galla Placidia, II. Theodosius császár lánya és Honorius császár féltestvére, a római Ostiense városrészben esett fogságba. A gótok, mint trófeát, magukkal vitték.

414 januárjában Ataulf király feleségül vette Narbonne-ban (egyes források szerint Fórum Livii-nél). Ez a házasság már a vizigót kincs új értelmét vetítette előre: a gót és a római hatalom szimbolikus egyesülését.

A vizigót kincs valódi arca

A zsákmány messze nem csak aranyból és ezüstből állt. Zoszimosz „Historia Nova” című művében feljegyezte: „A gótok 5000 font aranyat, 3000 font ezüstöt, 4000 selyemruhát, 3000 bíborral festett bőrt és 3000 font borsot vittek el.”

A vizigót kincs tehát egyszerre volt gazdagsági, politikai és kulturális találkozás: egy korszak határköve, amelyen túl a Római Birodalom már nem volt ugyanaz. A vizigót koncepció szerint nem lerombolták volna Rómát és az általa uralt Birodalmat, hanem átvették volna az irányítását. Ez a terv volt a vizigót kincs politikai komponense.

A házasság politikai kísérlet volt a nyugatrómai és gót erők egyesítésére. Luis Agustín García Moreno történész szerint Ataulf „Galla Placidiától születendő gyermekében látta azt az embert, aki a Nyugati Katonai Hierarchia csúcsára emelkedhet”.