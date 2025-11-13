Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

autós hírSkodacseh autó

Modern formában született újjá a Skoda legendás kupéja

Két formatervező elképzelte, hogy milyen lehetne az 1966-ban bemutatott 1000 MBX mai változata.

2025. 11. 13. 9:29
Forrás: Skoda Auto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mi lenne, ha a Skoda egyik legritkább sorozatgyártású autója ma újjászületne a márka Modern Solid formanyelvében? Erre a kérdésre kereste a választ két, a márkának dolgozó formatervező, Antti Mikael Savio és David Stingl. Körülbelül négy hétig dolgoztak az 1000 MBX modern vízióján, az első skicceket egy étteremben vetették papírra. 

Régen olyan kicsik voltak a kerekek, hogy csak az ajtó feléig értek. Most már ez elképzelhetetlen. Forrás: Skoda Auto

Az 1000 MBX-et rövid ideig gyártottak az 1960-as évek második felében. 

Kétajtós karosszériája az elegáns stílust a mindennapi használhatósággal ötvözte

ahelyett, hogy a sportosságra összpontosított volna. Ez a megközelítés inspirálta a Skoda két fiatal tervezőjét, amikor a kupé modern újraértelmezését alkották meg.

Antti Mikael Savio. Forrás: Skoda Auto

– A koncepciónk összességében sportosabb az eredetinél, mégis barátságos megjelenésű. A modern sportautók gyakran túlságosan agresszívnek tűnnek, míg az 1960-as és 70-es évekbeliek egyfajta eleganciát, sőt szeretetre méltó bájt hordoztak magukban – ezt szerettem volna megőrizni – mondta Antti Savio, a külső formáéért felelős dizájner. 

Bár nem kifejezetten retró dizájn, az új 1000 MBX-en mégis finom utalások találhatók az eredetire

– például a motorháztető fölé emelt fényszórók, az ajtók közepén végigfutó karaktervonal és a jellegzetes C-oszlop-kialakítás. A koncepcióautónak nincs hagyományos hátsó ablaka (egy kamera helyettesíti), ami sportosabb, kompaktabb megjelenést kölcsönöz az autónak.

A hátsó szélvédőt kamera helyettesíti. Forrás: Skoda Auto

– Meg akartuk őrizni az autó lényegét – azt, amit a maga korában képviselt. Nem egy sportgép volt, hanem egy elegáns autó az aktív életmódhoz – tette hozzá David Stingl, aki elsősorban a kettő+kettő üléses belső térért volt felelős. A koncepcióhoz elképzelt síkpadlós, elektromos platform lehetővé teszi, hogy az első ülések egy széles, kényelmes paddá olvadjanak össze, míg a két különálló hátsó ülés moziszerű, felhajtható ülésekkel rendelkezik.

Kimaradt a középkonzol, csakúgy, mint az eredetin. Forrás: Skoda Auto

Könnyen átalakítható kétszemélyessé az MBX koncepcióautó, mivel a hátsó ülések felhajthatók, így elegendő hely marad a csomagok vagy akár egy kerékpár számára. 

A tanulmányautó légrugós felfüggesztéssel rendelkezik,

amely lehetővé teszi a hasmagasság beállítását: alacsony a sportos kiálláshoz vagy magas a nehéz utakon való közlekedéshez és a könnyebb rakományhoz.

Nincs B-oszlop, a hátsó ajtók hátrafelé nyílnak. Forrás: Skoda Auto

Maga a műszerfal egy üvegborítású ovális modul, amelybe képek vetülnek. Az ovális motívum következetesen ismétlődik a belső térben – látható például a kormánykeréken és a jellegzetes fejtámlákon is. Történelmi elődjéhez hasonlóan a modern 1000 MBX-nek sincs középkonzolja, a króm díszítőelemeket pedig grafikai részletek váltották fel.

Antti Mikael Savio és David Stingl az eredeti 1000 MBX-ben. Forrás: Skoda Auto

Az elegáns 1000 MBX kupé az 1000 MB szedánból származott – a Skoda első önhordó karosszériával és alumínium motorblokkal rendelkező autójából. A kétajtós „Tudor” változat, keret nélküli ajtókkal és B-oszlop nélkül, 1966-ban került gyártásba 1000 MBX néven, 988 köbcentis, 42 lóerős motorral. Egy erősebb 1100 MBX változat következett 1968-ban, amelyet egy 1107 köbcentis, 52 lóerős motor hajtott. A nagyon korlátozott napi teljesítményű gyártás egy évvel később fejeződött be, összesen mindössze 2517 darab kész példány után – így a kupé a Skoda egyik legritkább sorozatgyártású modellje lett. Az 1100 MBX változat különösen ritka.

 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu