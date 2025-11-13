Modern formában született újjá a Skoda legendás kupéja

Mi lenne, ha a Skoda egyik legritkább sorozatgyártású autója ma újjászületne a márka Modern Solid formanyelvében? Erre a kérdésre kereste a választ két, a márkának dolgozó formatervező, Antti Mikael Savio és David Stingl. Körülbelül négy hétig dolgoztak az 1000 MBX modern vízióján, az első skicceket egy étteremben vetették papírra.

Régen olyan kicsik voltak a kerekek, hogy csak az ajtó feléig értek. Most már ez elképzelhetetlen. Forrás: Skoda Auto

Az 1000 MBX-et rövid ideig gyártottak az 1960-as évek második felében.

Kétajtós karosszériája az elegáns stílust a mindennapi használhatósággal ötvözte

ahelyett, hogy a sportosságra összpontosított volna. Ez a megközelítés inspirálta a Skoda két fiatal tervezőjét, amikor a kupé modern újraértelmezését alkották meg.

Antti Mikael Savio. Forrás: Skoda Auto

– A koncepciónk összességében sportosabb az eredetinél, mégis barátságos megjelenésű. A modern sportautók gyakran túlságosan agresszívnek tűnnek, míg az 1960-as és 70-es évekbeliek egyfajta eleganciát, sőt szeretetre méltó bájt hordoztak magukban – ezt szerettem volna megőrizni – mondta Antti Savio, a külső formáéért felelős dizájner.

Bár nem kifejezetten retró dizájn, az új 1000 MBX-en mégis finom utalások találhatók az eredetire

– például a motorháztető fölé emelt fényszórók, az ajtók közepén végigfutó karaktervonal és a jellegzetes C-oszlop-kialakítás. A koncepcióautónak nincs hagyományos hátsó ablaka (egy kamera helyettesíti), ami sportosabb, kompaktabb megjelenést kölcsönöz az autónak.

A hátsó szélvédőt kamera helyettesíti. Forrás: Skoda Auto

– Meg akartuk őrizni az autó lényegét – azt, amit a maga korában képviselt. Nem egy sportgép volt, hanem egy elegáns autó az aktív életmódhoz – tette hozzá David Stingl, aki elsősorban a kettő+kettő üléses belső térért volt felelős. A koncepcióhoz elképzelt síkpadlós, elektromos platform lehetővé teszi, hogy az első ülések egy széles, kényelmes paddá olvadjanak össze, míg a két különálló hátsó ülés moziszerű, felhajtható ülésekkel rendelkezik.

Kimaradt a középkonzol, csakúgy, mint az eredetin. Forrás: Skoda Auto

Könnyen átalakítható kétszemélyessé az MBX koncepcióautó, mivel a hátsó ülések felhajthatók, így elegendő hely marad a csomagok vagy akár egy kerékpár számára.

A tanulmányautó légrugós felfüggesztéssel rendelkezik,

amely lehetővé teszi a hasmagasság beállítását: alacsony a sportos kiálláshoz vagy magas a nehéz utakon való közlekedéshez és a könnyebb rakományhoz.