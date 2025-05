Karácsonyék dézsmálják az ötletbörze keretét

Nem ez az első, hogy Karácsony saját projektjeinek összegeit az ötletbörze keretéből csipegeti le. Bevált módszer, hogy a baráti civilek benyújtják az ötletet, megszavazzák, és az egymilliárdos keretből megvalósítják. Így a keretösszeg valójában több száz millió forinttal csökken, amelyből a valódi lakossági kéréseknek kellene eleget tenni.

A rakpart mellett hasonló projekt a dunai strandok létesítése.

Ebben is a főpolgármester egyik kedvenc szervezete, a Folyó és Város Egyesület működik közre.

A dunai strandok létesítését a Fővárosi Közgyűlés is megszavazta, a civil egyesülettel közösen előzetes méréseket végezett a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Felmerül a kérdés: hogyan kerül a közösségi költségvetés ötletei közé a strand létrehozása?

Lehetett szavazni a Nagykörút rendbetételére is, ami a főváros által bejelentett projektként szerepel, uniós pályázatot is benyújtott rá a főváros, sőt hatmilliárd forintot már nyertek is a bringasztráda projektből.

Korábbi ötletbörzéken nyert forrást és támogatottságot az elhíresült védett kerékpársávok ügye is, amiket pollerekkel, gúnynevén Geri-karókkal zártak ez a forgalomtól. Egyébként ez is Karácsony Gergely főpolgármester programjának a része.

Az utóbbi években a főváros kénye-kedve szerint szabja-varrja a fővárosi költségvetés szabályait, ráadásul úgy, hogy a végén azok az ötletek valósuljanak meg, amelyek beillenek Karácsony Gergely főpolgármester Budapest-képébe. Idén már csak azokra a beadott ötletekre lehet szavazni, amik előzetesen 300 ajánlást szereztek. Ám csalódniuk kell azoknak az ötletbeadóknak, akik úgy gondolják, hogy átmentek a főváros rostáján, megszerezték a szükséges ajánlásokat és automatikusan felkerülnek a szavazólapra. A főváros újragondolja az ötletek megvalósítását, így nem mindegyik ötletről szavaznak.