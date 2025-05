Kiadták a figyelmeztetéseket az ítéletidő miatt, jégesőre is jó esély van + térkép

A szokásosnál több fokkal hidegebb és szárazabb volt az idő idén májusban, amely nem kedvezett a növények fejlődésének. Szerdán azonban nedvesebb és melegebb levegő érkezett a Kárpát-medencébe és nagyobb záporok is kialakultak. Mégis, az Alföld jelentős részén továbbra is közepes vagy nagyfokú aszály van, a középső tájakon az elmúlt 30 napban mindössze 5-10 milliméter esett. A Hungaromet csütörtökre is adott ki figyelmeztetést zivatarok és jégeső miatt.