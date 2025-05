Kollár Kinga még nem úszta meg

A lapunk által megszerzett előterjesztés szerint a Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester által jegyzett előterjesztésből egyértelműen kiderül, kizárólag Kollár Kinga felmentése jöhet szóba a testület döntéseként.

Baranyi Krisztina kutyapárti képviselő előterjesztése (Forrás: Magyar Nemzet)

Kollár Kinga már tavaly, még EP-képviselőjelöltként belekezdett a magyarok gyalázásába. Bár akkor még nem foglalt helyet az Európai Parlamentben, az ottani baloldaliaktól sokszor tapasztalható stílust már akkor sikeresen átvette.

Kollár Kinga ugyanis agymosott népnek nevezte a magyarokat. A korábbi megnyilvánulásait azonban jócskán felülmúlta azzal, hogy egy brüsszeli bizottsági ülésen nyíltan elmondta: szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. A Tisza Párt politikusa szerint ennek a jó oldala az, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti.

A zárt ülésre, amelyen parázsvita volt Kollár Kinga ügyében, a fővárosi Fidesz-frakció egy módosító indítvánnyal is készült. A javaslat annyival egészítené ki Baranyi Krisztina előterjesztését, hogy megadná a lehetőséget arra, hogy a képviselők megállapíthassák az összeférhetetlenséget Kollár Kinga esetében. A ferencvárosi polgármester javaslata szerint erre ugyanis nincs lehetőség.

Gulyás Gergely Kristóf módosító indítványa (Forrás: Magyar Nemzet)

Nem ez az első eset, hogy a jogállamisági normákra fittyet hányó módszerekkel igyekszik Baranyi Krisztina mosdatni a Tisza Párt képviselőjét, Kollár Kingát.

Korábban a Baranyi Krisztina vezette bizottság nem nyilvános előterjesztésből előre kiderült, hogy Baranyi Krisztina a képviselők és az összeférhetetlenségi indítványt benyújtók meghallgatása előtt döntött arról, hogy a képviselő nem bűnös, függetlenül attól, mi történt a bizottság ülésén. Az erről szóló dokumentumot akkor meg is szerezte a lapunk, amelyből tökéletesen kirajzolódik,

kommunistákat megszégyenítő módszerekkel dolgozik a Baranyi Krisztina vezette bizottság.

A döntés meghozatalához egyszerű többségre van szükség, a bizottságban pedig jócskán felülreprezentáltak a városvezető koalíció pártjainak képviselői, így egyelőre úgy tűnik, hogy különösebb probléma nélkül képes lesz a Baranyi-bizottság felmenteni Kollár Kingát.

Mindemellett Baranyi Krisztina többszörösen is szívességet tett Kollár Kingának annak érdekében, hogy biztosan a legkevesebb fejfájást okozva tudják elsimítani a politikus hazaáruló kijelentéseit. Így vált az eredetileg nyílt ülés zárttá, majd került át másik időpontra, hogy Kollár Kinga is meg tudjon jelenni. Magyar Péter képviselőjének a hétfői időpont ugyanis nem volt megfelelő, mert akkor Brüsszelben kell tartózkodnia, hiszen a fővárosi mandátuma mellett EP-képviselőként is tevékenykedik.