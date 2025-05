Elmagyarázta a szakértő, miért ideges Magyar Péter

– Szerintem továbbra sincs több tartalom a fiatalember politizálásában. A személyisége alkalmatlan arra, hogy tartalmat közvetítsen. Ő egy politikai celeb, hordozza a szerephez szükséges személyiségjegyeket, de nem jelenik meg benne az emberi vonás – mondta Lánczi András Magyar Péterről a Mandinernek.

Lánczi András Széchenyi-díjas filozófus szerint az idő nem Magyar Péternek dolgozik (Fotó: Bach Máté)

Az MCC Politikai Filozófia Európai Központjának vezetője szerint a Tisza Párt elnöke a dühön kívül nem mutat érzelmet, humora sincs. Mint mondta, ezt a felépített karaktert már többször kipróbálták, feltehetően ugyanazok a körök, amelyek most őt helyezték előtérbe. A cél világos a Széchenyi-díjas filozófus szerint:

egy állandó kommunikációs mezőbe bedobni, csak beszéljen, beszéljen.

Ő pedig visszaél a kommunikációs-virtuális valósággal: már most el akarja hitetni, hogy megnyerte a választást, a jövő évi tényleges voksolás csak formalitás.

– Azért ideges, mert tudja, az idő nem feltétlenül neki dolgozik. De valóban adódik a kérdés, hogy minek is köszönhető az erősödése. A válasz egyszerű: amit tesz, az valójában a klasszikus „cirkuszt a népnek” tevékenység. Ráadásul politikai celebként egyfolytában támadnia kell – magyarázta.

Nagy bajban van az ország Magyar Péter miatt?

Emlékeztetett: egy Donald Trumpról szóló filmben elhangzik a világos üzenet: három szabály van, az első, hogy támadj; a második, hogy soha ne ismerj el semmit; a harmadik pedig, hogy ha veszítesz is, tagadd le. Lánczi András szerint ennek a típusnak van most itt az ideje. Bár ez szokatlan a magyar közönségnek, és

az agresszivitás félelmet kelt, egyidejűleg imponál is – úgy tűnik, mintha erőt sugározna.

Pedig a politikában nem ez az erő. És van még egy megtévesztő dolog ebben a viselkedésben szerinte. Mégpedig az, hogy reményt árul a kormányváltásra, de hogy mi jön azután, azt nem tudjuk.

– Azt állítja, hogy képes lenne a magyar állam motorját és bizonyos értelemben az egész államot megtestesíteni. Megállnék egy pillanatra: ha nekem egyetlen célom van, Orbán Viktort leváltani, és ez a választók szemében elfogadható, akkor nagy bajban van az ország – fogalmazott.

Világos, hogy a fiatalember alkalmatlan a kormányzásra

– tette hozzá. Mint mondta, a celebpolitikusnak valójában nincs mondanivalója önmagán kívül, csak az, hogy az állam én vagyok.

– Ezért kell a kormánynak, a miniszterelnöknek folyamatosan azon dolgoznia, hogy a többség részéről megszerzett bizalmat fenntartsa. Ehhez tudatosítani kell, hogy milyen a felelősségteljes irányítás, és ezt nemcsak a meglévő, hanem a potenciális új szavazóknak is el kell mondani – jelentette ki.

Lánczi András megállapította: Magyar Péter egyrészt olyan elégedetlenségi pontokat keres, amelyek nehezen mérhetők, másrészt pedig az elégedettségi szintet be lehet állítani úgy, hogy az eredmény tulajdonképpen elégtelen. Ismerjük: valami sokkal-sokkal jobb lehetne, s tulajdonképpen mindenkinek minden járna. Ennél populistább érvelés aligha létezik szerinte. Ám ez valójában hergelés, nem pedig tárgyilagos helyzetleírás.

A kihívás

Lánczi András szerint kihívást jelent Magyar Péternek, hogy egy olyan politikával kell felvennie a versenyt, amelyben a nőnek kulcsszerepe van.

Mint fogalmazott, a család mint létezési forma örök, márpedig a gyereknevelésben a nőnek mindig kiemelt helye lesz.

– De nem csak ezért indul hendikeppel a nőknél: idézzük csak fel, hogyan ismertük meg, hogyan bánik egy embertársával, aki nevezetesen a felesége. Azóta pedig még több esetben bizonyított. A metakommunikációja is árulkodik arról, ahogyan a nőkről gondolkodik. Tulajdonképpen lenézi őket, s ezt a karaktert nem lehet megváltoztatni. Nincsenek azok a retorikai fogások, amelyekkel leplezni tudná.

A filozófus szerint általánosságban igaz, hogy a karakterjegyeiben van a legnagyobb gyengesége, a kulturális és érzelmi érzéketlenség. Hozzátette: hiányzik a személyből és a mozgalomból is a kulturális összetevő. – A mi égtájunkon a kulturális érzékenység mindig is politikai tényező volt. Ha valaki kulturálisan érzéketlen – a retorikájából hiányzik a magyar nyelv kulturális dimenziója –, akkor az érzelmi érzéketlenségre is utal. Értelmiségi nagyképűséggel műveletlennek is szokták nevezni az ilyen embert. Ezen nem lehet kommunikációs technikákkal segíteni.

Mindenki érzi, hogy valami nem stimmel ezzel az emberrel

– fogalmazott.

Lánczi András: A Tisza Párt eszköz

Lánczi András kifejtette: az Európai Unió vezetésének régóta érdeke, hogy leváltsa az Orbán-kormányt, erre a feladatra szerveződött most a Tisza Párt. Azonnal bevették a néppárti frakcióba, ahol EP-képviselői időnként belefutnak abba, hogy mondanak bizarr dolgokat.

Mit is mondott lényegében Kollár Kinga? Ahhoz, hogy győzzenek, az kell, hogy minél rosszabb legyen az Orbán-kormánynak

– emlékeztetett. Mint mondta, Kollár arra már nem gondolt, hogy ha az Orbán-kormánynak rossz, akkor az egész országnak rossz.

– Kollár Kinga politikai értelemben a saját nemzete ellen beszélt. Ha valaki betagozódik egy olyan pártba, amelynek vezetője, Manfred Weber nyíltan kifejezi a magyar miniszterelnökkel szembeni ellenszenvét, onnantól minden lépés a közös cél megvalósításáért zajlik.

A Tisza tehát eszköz. A fiatalembernek megmondják, hogy mikor mit kell teljesítenie

– állapította meg. Lánczi András kifejtette: bár számtalan intézkedése volt a kormánynak, azt magától értetődőnek veszik az emberek, és egyszerűen mintha elfelejtették volna őket.

– Azoknak az elégedetlenkedőknek, akik most el akarják zavarni Orbán Viktort, azt mondanám: először is visszamenőleg fizessék ki a számlájukból a rezsicsökkentésnek köszönhetően megtakarított részt – fogalmazott.