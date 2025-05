Lesz helye a kormány egymilliárdos támogatásának az állatvédelemben

– Ezt az elmúlt években is elismertük, amikor 2022-ben és 2024-ben is félmilliárd forintos keretösszeggel támogattuk őket. Most azonban új fejezetet nyitunk: a támogatást megduplázzuk, és egymilliárd forintos pályázatot írunk ki számukra - emelte ki Ovádi Péter állatvédelmi kormánybiztos, aki azt is hozzátette, hogy a döntés nemcsak anyagi szempontból jelent óriási előrelépést, hanem egyértelmű üzenetet is hordoz:

az állatvédelem közös felelősség, és számíthatnak a kormány támogatására azok, akik nap mint nap tesznek az állatok jóllétéért.

A pályázatok benyújtására 2025. június 26-án 14:00 óráig van lehetőség.

Mobilkarantént kérnek

Az Állatmentő Liga Budapest teljes területén végzi állatvédelmi tevékenységét, Pataki Gábor, a szervezet vezetője lapunknak elmondta: idén első alkalommal vesznek részt a magyar kormány által kiirt pályázatban. Korábban a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítványon keresztül kaptak támogatást egy mobil utánfutóra.

– A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány támogatásának köszönhetően már megvalósult egy kérelmünk, lett egy olyan mobil utánfutónk, amiben orvosi ellátás is van. Az utánfutó alkalmas még állatok szállítására, és ráadásul gyermekek számára átalakítható mobil állatsimogatóvá, ezen felül karanténként is funkcionálhat az állatoknak – sorolta az újítás előnyeit Pataki Gábor. Az Állatmentő Liga egyetlen olyan állatvédő szervezet, amely a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak a stratégiai partnere, ami azt takarja: Budapesten az összes állatkínzásos, állatbántalmazásos eset hozzájuk kerül.

– Hozzánk jönnek lefoglalásra a bántalmazott állatok, így szeretnénk még két mobil elkülönítőt a telephelyünkre, mert egyre több az állatbántalmazásos ügy. Erre fogjuk beadni a pályázatunkat. Ezt a szerkezetet mobilkaranténnak hívják, ahol még orvosi ellátásra is lehet állatokat elkülöníteni az egészségesektől. Olyan, mint a mobilház, csak steril, 10-12 kutyát el lehet különíteni általa – mondta el Pataki Gábor.

Üdvözlik az állatvédelmi lépéseket

A Doktorok az Állatokért Állategészségügyi Közhasznú Alapítvány (DOKTA) 15 éve kezdte meg munkásságát, az alapítvány célja a fővárosi gyepmesteri telep segítése, az ott élő állatok jólétének javítása, a fővárosi állatvédelem támogatása. A főváros Illatos úti telepét éveken át különféle adományokkal támogatták, és rehabilitációs programot is indítottak a régóta bent lévő állatok gazdához juttatása érdekében.

– Nagyon örülök annak, hogy évekkel ezelőtt felkerült a kormány napirendjére az állatvédelem kérdése, amelyet eddig egyetlen kormány sem tűzött a zászlajára; sokan és sokat dolgoztunk ezért a korábbiakban. Nagy segítség a szervezeteknek, hogy tavaly is volt már pályázati forrás a civileknek, amely idén a duplájára, egymilliárd forintra emelkedett. A leglényegesebb pedig, hogy a pályázati összeg meghatározott százalékát kötelező ivartalanításra költeni – mondta Dódity Gabriella, a DOKTA kuratóriumi tagja. Hozzátette:

javarészt a nem kívánt szaporulatokkal van a legtöbb dolguk az állatvédő szervezeteknek,

ezért a támogatás mellett a probléma gyökerének kezelése a legégetőbb, hogy minél kisebb legyen a megmentésre vagy segítségre váró állomány. Dódity Gabriella a korábbi ciklusban fővárosi képviselőként küzdött azért, hogy a főváros állatvédelmi szempontból rendben legyen.

– Korábban beterjesztettem egy átfogó állatvédelmi programot a Fővárosi Közgyűlés elé, amelynek része volt az Illatos út új helyre költöztetése és egy új központ létrehozása is. A javaslatomat az egyébként állatbarát Budapestet ígérő Karácsony Gergely főpolgármester a baloldali többségével lesöpörte az asztalról, napirendre se vették azt, így tárgyalni sem tudott róla a közgyűlés. A mostani közgyűlési felállás már nem engedi meg neki ezt a nagyképűséget, ezt a gőgöt, most már kénytelenek voltak napirendre venni az állatvédelmi előterjesztéseket – emlékeztetett Dódity Gabriella. A Fidesz-KDNP frakció benyújtott egy olyan előterjesztést,

amelyben 200 millió forintos támogatás szerepelt a fővárosi állatvédő szervezeteknek, de sajnos nem támogatta azt a közgyűlés.

Ezért Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője a kormányhoz fordult, és a tervezett 800 milliós országos civileknek kiírandó pályázat keretösszegét megnövelték még 200 millió forinttal, így egymilliárd forintra pályázhatnak az állatvédő szervezetek.

– Nyilvánvalóan mindenhol jól jön a támogatás, üdvözlendő, hogy Budapest külön is kap forrást az állatvédelemre. Összességében azonban vidéken, főleg Kelet-Magyarországon van a legnagyobb szükség a forrásokra, temérdek mennyiségű szerencsétlen állat vár ellátásra, és a támogatások ellenére is temérdek civil szervezet erőn felül teljesít, és sokszor állami feladatot lát el – foglalta össze Dódity Gabriella, aki elmondta:

a DOKTA Alapítvánnyal mindenképpen indulnak a kormány pályázatán, de már nem az Illatos úti ebtelep fejlesztésére kérnek forrásokat, mert Karácsony Gergely főpolgármester megtiltotta, hogy tőlük elfogadják a felajánlásokat,

hanem Budapest gazdátlan, balesetes, gyógyításra szoruló állatain segítenek, és viszik az általuk útjára indított Kutyát közintézménybe programjukat, amelynek keretében az Illatos útról költöztetnek budapesti intézményekbe gazdátlan állatot.

– Karácsony Gergellyel nagy vitába keveredtünk évekkel ezelőtt, mert politikai alapon elutasították az adományaink átvételét, küzdeni kellett fél évig a nyilvánosság bevonásával, hogy végre elfogadják a gyepmesteri telepnek szánt értékes orvostechnikai eszközöket és nem utolsó sorban az adó egy százalék felajánlásból vásárolt adományokat– emlékeztetett a DOKTA kuratóriumi tagja, aki elmondta:

épp ezért azóta Budapest közterületén balesetes, kóbor, gazdátlan állatokat segítik, akik civil szervezetekhez kerülnek az Illatos út helyett; így a tehermentesítéssel, költségek átvállalásával próbálják segíteni a fővárosi állatvédelmet.

Emellett van 4-5 olyan Illatos útról kikerült, szervezeteknél élő 10 éven felüli veterán kutya is, amelyek orvosi kezelését és gyógytápjainak beszerzését támogatják. Kispesten macskaivartalanítási akcióba is kezdtek, ez nem csak a macskák, hanem az általuk levadászott madárállomány védelme érdekében is fontos.

– Emellett a Kispesten útjára indított Kutyát közintézménybe! programunkon is dolgozunk, már két Kispest közterületéről befogott kutya került ki így az Illatos út rácsai közül a kerületben található intézménybe; Zénó a Fővárosi Autópiacon lakik, Zsömi pedig a hajléktalanellátást biztosító Misszió Alapítványnál. Ellátásukat a kerületi önkormányzat és az alapítványunk is segíti. Mindkettőnek szuper élete van, és ez a legjobb bizonyíték arra, hogy lehet és érdemes is dolgoznia azon, hogy minél több állat kikerüljön a főváros gyepmesteri telepéről, akár közintézményekhez. Szeretnénk elérni, hogy más kerületek, vagy akár a főváros is átvegye ezt a programot – zárta a beszélgetést Dódity Gabriella.