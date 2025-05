Több száz milliót küldtek a DatAdat leányvállalatához közvetlenül Magyar Péter feltűnése előtt

Az Action for Democracy 2023-ban 1 300 000 dollárral, vagyis közel 500 millió forinttal támogatta az Estratos Digitalt – vette észre a Tényellenőr a washingtoni székhelyű szervezet éves beszámolójában. A dokumentumból kiderül az is, hogy az Action for Democracy közvetlen pénzügyi kapcsolatban áll Soros György alapítványával, az Open Society Foundationnel. A cikk előkészítését követően eltűnt a dokumentum utolsó oldala, de a portál lementette az érintett lapot.

A tényfeltáró portál jelezte, hogy a globalista pénzelosztó központként működő Action for Democracyt továbbra is az a Korányi Dávid vezeti, aki korábban helyettes államtitkárként dolgozott Bajnai Gordon volt miniszterelnök és tanácsadóként Karácsony Gergely főpolgármester mellett.

Mindez azért érdekes, mert tavaly áprilisban kiderült, hogy a Korányiék által támogatott Estratos Digital GmbH megjelent a Tisza elődszervezetének, a Talpra Magyarok adatkezelési tájékoztatójában

– hívták fel a figyelmet.

Régi baloldali társaság

Megjegyezték, hogy az Estratos valójában a DatAdat osztrák egysége, csupán átnevezték azt. Mint ismert, 2022-ben a DatAdat is részt vett a Márki-Zay Péter kampányába Amerikából érkező pénzek felhasználásában, sőt az egyik legfőbb pénzelosztó központ volt. A társaság akkor Dessewffy Tibornak, Gyurcsány Ferenc korábbi tanácsadójának, Bajnai Gordon volt miniszterelnöknek, Szigetvári Viktor korábbi államtitkárnak és Ficsor Ádám korábbi titokminiszternek az érdekeltségébe tartozott.