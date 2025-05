Rapid délelőtti friss – Balliberális rettegők + videó

Úgy retteg az ellenzéki sajtó az átláthatósági törvénytől, mint macska az esőtől. Már eluralkodott a pánikhangulat, ugyanis mindenkinek, aki külföldről kap anyagi támogatást, vagyonbevallást kell majd tennie, ha átmegy az Országgyűlésen a javaslat. Valamint a kémügy belpolitikai hatásai és utóélete sem maradt ki a Rapid délelőtti adásából. Ezekkel a témákkal készült önöknek Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa.

– Most már mindenkinek ki kell jönnie a fényre – fogalmazott Kis Ferenc. Hozzátette azt is, hogy évtizedek óta folyik egy olyan „játék”, ahol a magukat függetlennek kikiáltott sajtóorgánumok elhitetik magukról, hogy ők mondják csak az igazat, miközben külföldi befolyás alatt állnak és így formálják a közvéleményt. Természetesen nem ingyen, hanem külföldi támogatásért cserébe írtak olyan cikkeket az említett médiamunkások, amin ledöbbentek sokan, mert ezek az írások politikai propagandát toltak külföldi pénzekből. A törvényjavaslat elfogadása után be kell mutatni, honnan érkeznek a támogatások. Kollégáink abban kételkedtek, hogy magát a hálózatot fel lehet-e számolni, mivel egy bejáratott rendszerről van szó és biztosan keresik majd a kiskapukat.

Majd rátértek arra, hogy a jövő évi választás miatt erős nyomásgyakorlás nehezedik hazánkra Ukrajna uniós csatlakozása miatt, hogy álljunk be a brüsszelita kánonba, viszont Magyarország ellenáll. Ehhez kapcsolódik a kémbotrány is, amiről sokat tudunk annak ellenére, hogy az ilyen tevékenységeket eddig nem hozták nyilvánosságra. Bővebben a Rapidban.

Borítókép: Sitkei Levente, a Magyar Nemzet lapszerkesztője és Kis Ferenc, a Mediaworks főmunkatársa (Fotó: Képernyőkép/YouTube)