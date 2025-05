Rapid délutáni friss – Erőltetett menet + videó

Éhségmenet már volt Magyarországon, ahol Miskolcról gyalogolt Budapestig az MSZP. Most Magyar Péter azzal próbálja felhívni magára a figyelmet, hogy a romániai, vagyis a partiumi Nagyváradig akar gyalogolni a határon túl élő magyarság érdekében. Bálint Botond részletesen kifejtette, hogy mi lehet a háttérben, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Párt nem túl népszerű sem a Partiumban, sem Erdélyben. Kiemelte azt is, hogy miközben egy szélsőséges elnökjelölt várja a megválasztását, aki jelzett is hazánknak a kisebbségi kérdésben. Hozzátette, hogy ezt mindenki érti, még a román nacionalisták is, kivéve Magyar Pétert, aki nem túl tájékozott ebben a kérdésben.