Stratégiai megállapodást kötött a HUN-REN és a BME

A BME átfogó megújítása során fontos célunk, hogy megerősítsük együttműködésünket stratégiai partnereinkkel. Intenzívebben dolgozunk együtt a hazai és nemzetközi vállalatokkal, a HUN-REN kutatóhálózat pedig kiemelt jelentőségű a partnereink körében. A most megkötött megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy a BME hallgatói és oktatói még szorosabban kapcsolódjanak be a legkorszerűbb kutatásokba. Különösen fontos számunkra, hogy ennek köszönhetően erősödik a doktori képzés és így a kutatói utánpótlás is