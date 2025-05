Sulyok Tamás visszaküldött egy törvényt az Országgyűlésnek

Sulyok Tamás köztársasági elnök az alaptörvényben biztosított lehetőségével élve nem írta alá az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra való tekintettel kihirdetett veszélyhelyzeti rendeletek törvényi szintre emeléséről szóló törvényt, hanem azt megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek – közölte a Sándor-palota pénteken az MTI-vel.

A közleményben azt írták:

az elfogadott törvény számos különböző tárgykörre vonatkozó rendelkezései kapcsán a köztársasági elnöknek meg kellett vizsgálnia a törvényi rendelkezéseknek az alaptörvénnyel való összhangját.

E vizsgálat szempontjából is kulcsfontosságú jelentősége van a törvény indokolásának, mivel – ahogyan arra az alaptörvény maga is utal – elsődlegesen arra tekintettel lehet megállapítani a törvény célját, amely cél pedig a törvényszöveg értelmezését és az alaptörvénnyel való összhangjának megítélhetőségét is alapvetően meghatározza. Az elfogadott törvényhez kapcsolódó indokolás megszerkesztése és benyújtása ugyanakkor szabálytalanul történt meg. Az előterjesztő ugyanis az eredeti törvényjavaslathoz benyújtott egy-két soros indokolást számos törvényi tárgykörben – és épp a legvitatottabb témákban – úgy váltotta fel a törvény elfogadását követően egy hosszú, részletes, és az eredeti indokoláshoz képest koncepcionálisan is eltérő indokolással, hogy arra a házszabályi követelmények szerint nem lett volna lehetősége – áll a közleményben.

