Ukrán kiberbűnözés: csaknem nyolcmilliárd forintnyi kárt okoztak a magyaroknak + videó

Elszaporodtak az elmúlt heteken és hónapokban azok a banki csalások, ahol ügyfelek adatait próbálják ellopni – hívta fel a figyelmet Gulyás Gergely a szerda délutáni Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a közelmúltban magánszemélyeknek 8 milliárd forint kárt okoztak ezek a csalások.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter (Fotó: Polyák Attila)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette: ebből másfél milliárd forintot sikerült visszaszerezni, de ennek esélye csekély és nehéz, még gyors rendőrségi és banki együttműködéssel is.

A csalások mögött 80 százalékban ukrán szervezett bűnözői csoportok állnak

– emelte ki.

Beszámolója szerint a kormány meghallgatta a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának jelentését, és egy munkacsoport megalapításáról döntött, amelynek célja a kibertámadások leálítása, és az ukrán szervezett bűnözés visszaszorítása.

A Magyar Nemzet Rapid című podcastje is foglalkozott a témával. Kárpáti András kollégánk szerint komolyan kell venni az ukrán kiberbűnözést, ugyanis a miniszterelnök is rámutatott: két gombnyomással a csalók minden megtakarításunkat elvehetik, ha furcsa sms-re reagálunk vagy éppen egy e-mailre. Évente egymilliárd forinttal rövidítették meg a magyar családokat, egy hálózatot már sikerült lekapcsolni – tette hozzá. Kiemelte azt is, elképzelhető, hogy állami szinten is bátorítják őket, de ez inkább hasonlít a korábbi nigériai esetekre.