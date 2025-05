A szakértő elárulta, miért támad emberre a varjú

A varjak egyre többször támadnak, vagy csinálnak úgy, mintha emberekre támadnának, és erre nyomós okuk van. A jelenség hétköznapiságát az is jól mutatja, hogy a Budapest IX. kerületében lévő Ferenc tér játszóterét le is kellett zárni, hogy elkerülhető legyen a téren fészkelő varjak támadása. Azonban nem mindenhol lehet elkerülni a támadásokat. A közelmúltban a Magyar Nemzet is beszámolt egy esetről, amikor egy dolmányos varjú több embert is megtámadott Tatabányán. A támadás egyik áldozatát, egy idős nőt kórházba kellett szállítani. Lapunk a varjak támadásaival kapcsolatban felkereste Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) szóvivőjét, hogy választ kapjunk arra, miért viselkednek így a madarak.

A varjútámadás veszélye miatt lezárták a Ferenc tér egy részét Fotó: Olvasói felvétel