Brutális energiaár-emelkedés jönne, ha Ukrajna az unióhoz csatlakozna

Az Európai Bizottságnak az orosz energiaembargóra vonatkozó tervezete veszélyezteti a lakossági rezsicsökkentést, érintheti a piaci árakat és gondot okozna az áramtermelésben Magyarországon – mondta Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Kaposváron. Mint az államtitkár az Ukrajna tervezett európai uniós csatlakozásának témájában indított Voks 2025 véleménynyilvánító szavazáshoz kapcsolódó energetikai fórumsorozat újabb állomásán hangsúlyozta: ha szárba szökkenne ez az uránt, földgázt és kőolajat egyaránt érintő elképzelés, felmerül a kérdés, hogy a kormány fenn tudná-e tartani a 800 milliárd forintba kerülő rezsicsökkentést.

Amennyiben ez a védelem nem állna rendelkezésre a lakosság részére, akkor az áramárak duplájára, a gázárak meg legalább négyszeresére emelkednének

– emelte ki.

Veszélyben az áramellátás

Az államtitkár a piaci árakról azt mondta, kevés olyan város van, amelynek még az energiaválság idején is sikerült megoldania a fő közösségi terei, sportlétesítményei, kulturális intézményei nyitvatartását, és nem szeretnének újra ilyen időket élni.

Az energiaembargó azért veszélyeztetné az áramtermelést és okozna gondot az áramellátásban, mert problémába ütközne a hazai áramellátás 40 százalékát biztosító paksi atomerőmű nyersanyagbeszerzése.

Czepek Gábor Ukrajna lehetséges uniós tagságáról azt mondta: az Európai Unió minden hagyományos jogi eljárást mellőzve, gyorsított eljárással kívánja csatlakoztatni az országot, de erre a magyar kormánynak egyértelmű válasza van. Az Oroszország és Ukrajna közötti háborúra utalva úgy fogalmazott: Ukrajna csatlakozásával az EU egy konfliktus részesévé válna, ezzel távolabb vinné magától a békét, mint hogy közelebb hozná. Ezért döntött úgy a kormány, hogy megkérdezi az emberek véleményét – mutatott rá Czepek Gábor.

Gelencsér Attila, Kaposvár és a Zselic fideszes országgyűlési képviselője azt mondta: a koronavírus-járvány előtt is küzdeni kellett annak érdekében, hogy a magyar emberek a legalacsonyabb rezsit fizethessék Európában, de 2020 óta a rezsicsökkentés folyamatos támadás alatt áll külső és belső erők által is, ezért most kell igazán a vártán állni, hogy a harcot meg tudják vívni.