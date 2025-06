Félmilliárd forint feletti bevétel is kevés volt a Klubrádiónak

A Klubrádió is egyike azoknak a sajtótermékeknek, amelyeket legalább részben külföldről pénzelnek, és ukrán propagandát terjesztenek – a listát korábban már ismertette a Magyar Nemzet. Korábban arról is beszámoltunk, hogy a baloldali vezetésű önkormányzatokra is számíthatott a rádió, amely a közelmúltban tízmilliós nagyságrendű bevételeket zsebelhetett be egyes városok vezetésétől.

Nagy bevétel, nagy veszteség

A pénzügyekről immár friss információk is elérhetők: a Klubrádió Szolgáltató Zrt. tavalyi évről szóló beszámolója szerint az értékesítés nettó árbevétele nem egészen kétmillió forinttal lett kevesebb a 2023-asnál. A 61,6 millió forint azonban töredéke az egyéb bevételeknek, melyek 19 százalékkal emelkedtek, és meghaladták a félmilliárd forintot. A Szabad Sávért Alapítvány 471 millióval, a Hadd Szóljon! Egyesület harmincmillióval járult hozzá ezekhez, további szűk hétmillió forint pedig egyéb forrásból származott. Ugyanakkor ez a bevételnövekmény sem volt elég a profitábilis működéshez, mivel az anyag- és személyi jellegű ráfordítások is hasonló mértékben emelkedtek. A társaság a 2023-as 9,6 milliós adózott eredményt követően tavaly 15,8 millió forint veszteséget volt kénytelen elkönyvelni.

Százmilliók vándoroltak a baloldali rádióhoz magánzsebekből

Eközben a Szabad Sávért Alapítvány bevételei ötödével emelkedtek az elmúlt évben, így 485 millió forintra rúgtak 2024-ben. A személyi jövedelemadó egy százalékainak felajánlása révén valamivel kisebb mértékben – 18 százalékkal – emelkedett a bevétel, ezen a soron 64 millió forint szerepel. Ezzel együtt 475 millió forint belföldi és külföldi magánszemélyektől érkezett a szervezethez, az adományok fennmaradó másfél százalékát pedig vállalkozások szolgáltatták. Az alapítvány bevételeinek túlnyomó része a Klubrádióhoz került, ahol nagyjából egynegyed–háromnegyed arányban használták fel dologi és egyéb, illetve személyi jellegű kiadások fedezésére.

A Hadd Szóljon! Egyesület a Klubrádióért bevételei ötmillió forinttal csökkentek 2024-ben, így az évet 33 millió forinttal zárták, melynek kétharmadát a tagdíjak tették ki. Adományokból 8,5 millió forintot kapott az egyesület, nagyjából egymillióval többet, mint 2023-ban. Ezen bevételeknek több mint a kilencven százaléka kötött ki a Klubrádiónál.

Érzéketlenség a gyerekek és a nők iránt

Az adó bátran nevezhető a baloldal kedvenc rádiójának, rendszeresen feltűnnek a műsorokban balliberális kötődésű vendégek, például Farkasházy Tivadar is itt hódolt be Magyar Péternek. A Tisza Párt elnökének még kisebb, kezdeti csúsztatásai közé sorolható, amikor azt mondta, sosem teszi be a lábát az ikonikus baloldali helyre – később mégis elfogadta Bolgár György meghívását. Bolgár persze mindent meg is tett ezért, Magyar Pétert még az ötkertes botrány után is a védelmébe vette.

Magyar Péterről egyébként sok mindent elárul, hogy azután nyilatkozott a Klubrádiónak, miután a csatorna honlapján az elnök, Arató András olyan gyalázkodó cikket írt Varga Juditról és Novák Katalinról, amely még a baloldalon is ellenérzést váltott ki.