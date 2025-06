Kapu Tibor különleges kísérletben vesz részt a világűrben + videó

A magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet által javasolt földmegfigyelési kísérletet végez a tudományos küldetése részeként – tájékoztatta a Magyar Nemzetet a kutatási hálózat. A magyar űrhajós feladata a Föld éjszakai féltekéjén zajló aktív zivatartevékenység fényképezése lesz.

A kísérlet célja elsősorban a villámaktivitás és az ezzel összefüggésben levő, zivatarfelhők felett megjelenő, elektromos eredetű fényfelvillanások megfigyelése. A várható eredmények többek közt

a földi villámészlelő hálózatok észlelési hatásfokának ellenőrzésére, valamint a zivatarok elektromos aktivitásának az éghajlatkutatásban való felhasználására is alkalmasak lesznek.

A projekt széles nemzetközi összefogásban valósul meg. A kutatóintézet elsődleges partnere Yoav Yair, az izraeli Reichman University professzora, akinek a zivatarcélpontok előrejelzésében egyedülálló tapasztalata van több hasonló korábbi küldetésben való részvételéből adódóan. Emellett több mint tíz országból mintegy húsz intézmény jelezte együttműködési szándékát a projektben.

Kapu Tibor űrhajós megfigyeléseivel párhuzamosan földi kamerás észlelési kampányt is szervez a HUN-REN FI, amelyben profi és amatőr fotósok részvételét is örömmel fogadják. Az észlelések tárgyát képező jelenségkörről egy oktatási anyag készült, amely egy projektórához tartalmaz javaslatokat és segédanyagokat 7-11 osztályos diákokat oktatók számára. Az anyag kitér a magyar űrhajós küldetésének általánosabb bemutatására is.

Borítókép: Kapu Tibor (Fotó: MTI/Axiom Space)