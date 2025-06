Kétéves gyermek életéért rohantak a tűzoltók, perceken múlt a tragédia

Az autó központi zárja automatikusan lezáródott, így a helyi hivatásos tűzoltók az egyik ablakot betörve jutottak be az autóba, és biztonságban kiszabadították a gyermeket – mondta a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Kapás Márton közölte azt is, hogy senki sem sérült meg.

Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy a tűző napon álló járművekben perceken belül tragédia történhet, ami akkor is igaz, ha le van húzva az ablak. A szóvivő az eset részleteiről a Nool cikkében hosszabban is beszélt.