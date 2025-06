Gulyás Gergely: Már jóval több mint kétmillióan szavaztak Ukrajna csatlakozásáról + videó

A Voks 2025 szavazás Ukrajna csatlakozásáról holnapután ér véget, péntek éjfélig lehet leadni a szavazólapokat, ennek eredménye határozza majd meg a kormány nemzeti álláspontját a jövő heti uniós csúcson – közölte a kormányülés után Gulyás Gergely.

Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a kormányinfón (Fotó: Csudai Sándor)

A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszámolt róla: már jóval több mint kétmillióan adták le a szavazatukat, ez azt jelenti, hogy nagyon sokat tartják fontosnak, hogy kifejtsék a véleményüket ebben a kérdésben. Az eddig ismert adatokból már látszik, hogy ez a legnagyobb vagy második legnagyobb a nemzeti konzultációk közül, amit lebonyolítottak Magyarországon.

Kétszer annyian szavaztak, mint a Tisza Párt felmérésén. Hiába nevezi Tarr Zoltán tiszás EP-képviselő mindezt haszontalannak, a kormány fontosnak tartja, hogy egy olyan lényegi kérdésben, mint Ukrajna uniós tagsága, az emberek hozzanak döntést, és ne az európai pártelitek – hangsúlyozta a miniszter.

A részvételi adatokat és az eredményt minél előbb közölni fogja a kormány.

– Az ügy jelentősége óriási, úgy gondoljuk, hogy Magyarország jövőjét alapvetően határozza meg, hogy az Európai Unió Ukrajnát minden eddigi szabályt hatályon kívül helyezve beerőlteti-e az Európai Unióba, vagy pedig ezt el tudjuk kerülni – jelentette ki a tárcavezető.

Emlékeztetett: vannak a magyar közéletben az ukrán csatlakozást támogató ukránbarát pártok, a Demokratikus Koalíció ezt nap mint nap elmondja, míg a Tisza Párt még szavaztatott is róla, és azt is egyértelművé tette a párt elnöke, hogy ennek a szavazásnak az eredménye az ő programjuk része.

Meghosszabbítják a kamatstopot

A miniszter kitért az Európai Bizottság jelentésére, amelyet elfogultnak tart, következtetéseit és Magyarországnak szóló felszólításait pedig elfogadhatatlannak. Szerinte a magyar pénzügyek rendben vannak, ennek elismerése az is, hogy a magyar túlzottdeficit-eljárással kapcsolatos folyamat lezárására tett javaslatot Brüsszel. Emlékeztetett: a jelentés is elismeri a kormány családbarát intézkedéseit.

A multiadók megszüntetése, a támogatott rezsiárak kivezetése, a kamatstop és az árréscsökkentés felszámolása viszont a kormány szerint mind ellentétesek a magyarok érdekeivel.

A kabinet úgy ítéli meg, hogy a bizottság trükközni próbál az orosz kőolaj és földgáz behozatalának tilalmával. Eddig csak szankciók formájában akartak hasonló lépéseket megtenni, ahol vétózhatnak a tagországok, most kereskedelempolitikai intézkedésként próbálták átvinni az elképzelést. Ezért is vétózott a szlovák és magyar kormányfő – emlékeztetett Gulyás Gergely. Hozzátette: fontos a diverzifikáció, de az egyik energiafüggőségről nem jó egy másikra átállni. A kormány megítélése szerint az a jó, ha Európa mindenkivel kereskedik.

A miniszter tájékoztatott: Brüsszel ma eljárást indított Magyarországgal szemben, megtámadva az árréscsökkentést. A kormány az itt élő emberek érdekeit képviseli, nem a multikét, ezért Magyarország megvédi ezeket az intézkedéseket – hangoztatta a tárcavezető. Újságírói kérdésre beszámolt róla, hogy az árrésstop ellenőrzése során néhány tucat esetben indult eljárás a szabályok be nem tartása miatt. A tapasztalatok szerinte nagyon kedvezők.

Gulyás Gergely bejelentette a kamatstop meghosszabbítását,

ami mintegy 286 ezer hitelszerződést érint. Úgy látják, hogy nem vállalható ennek kivezetése, ezt a 286 ezer családot meg kell kímélni. A kormány megítélése szerint a bankszektor profitjából futja erre, ezért a mai ülésén újabb fél évvel meghosszabbította az intézkedést.

Feljelentést tesz a kormány

A tárcavezető kitért arra az interneten terjedő videóra, amely szerint elhalasztanák a 2026-os választást. Gulyás Gergely leszögezte: ez nem igaz, a kabinetiroda ezért feljelentést is tesz. Mint mondta, jövőre áprilisban vagy májusban a törvényileg szabályozott rend szerint, a köztársasági elnök által meghatározott időpontban lesznek a választások.

Szóba került a június 28-ra bejelentett Budapest Pride is. A miniszter szerint a főváros próbál trükközni, de itt is történt egy hatósági bejelentés. Rámutatott: a rendőrség egy nyilatkozatot is tett, miszerint minden, a gyülekezési törvény alá tartozó rendezvényt be kell jelenteni, amit ők be is tilthatnak.

A tárcavezető nem tekinti presztízskérdésnek, hogy lesz-e pride vagy sem, szerinte ha valaki megnézi, ami Bécsben történt, ép erkölcsi érzékkel nem mondhatja, hogy ez ne lenne káros a gyerekek fejlődésére. Azt javasolta a 18 év felettieknek, hogy nézzék meg, hogy ez helyes-e vagy sem. Szerinte ami a gyermekek érdekeivel szembemegy, az nem fér bele.

Holnap folytatódnak a tárgyalások a főváros pénzügyi helyzetéről

– számolt be Gulyás Gergely. Felhívta a figyelmet, hogy Budapest adóbevételei jelentősen nőttek a szolidaritási hozzájárulást figyelembe véve is. Ezért is szeretne a kormány választ kapni arra, miért költöttek Rákosrendezőre, és most miért kérnek pénzt. A főváros működőképessége nem pártpolitikai kérdés, hanem nemzetgazdasági érdek – hangsúlyozta a miniszter.

A tárcavezető elmondta véleményét arról is, hogy visszavonták a Karinthy-gyűrűt Aranyosi Pétertől. Mint fogalmazott, jó esetben egy humorista nem vesz részt a közéletben, még ha most azt is látjuk, hogy jóban van az ellenzékkel, és „a Tisza Párt kedvenc humoristájáról van szó”. Gulyás Gergely rámutatott: annyival túlmegy a művészi szabadság határain a rasszista viccek használata vagy a nők becsületének megsértése, hogy ebben mindenkinek egyet kell értenie.

Ősszel kapják meg az utalványt a nyugdíjasok

Az Izrael és Irán közötti összecsapás és az energiaárak kérdése is szóba került. A kormány bízik benne, hogy a konfliktus gyorsan lezárulhat, és az olajra kifejtett hatása is átmeneti marad – mondta a tárcavezető. Azoknak a térségben tartózkodó magyaroknak tudnak konzuli segítséget nyújtani, akik kint dolgoznak, és konzuli védelmet igényelnek. Az érintettek száma megközelíti a nyolcszázat.

A Medián legfrissebb közvélemény-kutatásának eredményét, amely szerint a Tisza Párt növelte előnyét a Fidesszel szemben, Gulyás Gergely úgy értékelte: kétszer annyian vettek részt a kormány véleménynyilvánító szavazásán, mint a Tisza Párt hasonló kezdeményezésén. Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást, a baloldali kutatóknak pedig van egy olyan jellegű hivatása, hogy valamilyen „esélyesség-menedzsmentben is részt vegyenek” – szögezte le a miniszter.

Az élelmiszer-utalványok postázása a nyugdíjasoknak legkésőbb szeptember elején kezdődik meg

– közölte Gulyás Gergely. A kormány azon van, hogy a lehető legszélesebb körre lehessen fordítani az utalványt. Így egy élelmiszerboltban megvásárolható termékek nagy részére kiterjedhet az utalvány érvényessége.

A kormány fellebbez a Fővárosi Törvényszék szolidaritási hozzájárulást és a főváros számláját érintő államkincstári inkasszóval összefüggő döntésével szemben

– jelentette be a miniszter, aki jogilag tévesnek tartja az ítéletet. Hangsúlyozta, az ítélet egyébként sem a szolidaritási hozzájárulásról szól, hanem arról, hogy előzetesen végrehajtható-e az összeg.

Lapunk kérdésére Gulyás Gergely megjegyezte, hogy visszás helyzetnek tartja, hogy amíg a csődhelyzetről posztol a fővárosi vezetés, addig Karácsony Gergely a bécsi és a brüsszeli pride-on pózol, és vállalást tesz a budapesti pride megszervezésére.

Ugyancsak a Magyar Nemzet kérdésére közölte: nem tartja helyesnek, hogy a Tisza Párt Discord-csoportjában arról értekeztek, hogy ukránokkal meghackelnék a Voks 2025 szavazást. Azzal az üggyel kapcsolatban, hogy nyilvánosságra került a Tisza Párt aktivistáinak listája, a legrosszabb bolsevik gyakorlatnak nevezte, hogy Magyar Péter a kormányt vádolja orosz típusú lejáratással.

A tárcavezető a tiszás Tarr Zoltán lesújtó véleményéről szólva felidézte: a Tisza Párt akkor lett az Európai Néppárt tagja, amikor a pártcsaládhoz való csatlakozás feltétele Ukrajna uniós csatlakozásának támogatása volt.

Nehéz függetlenséget feltételezni egy olyan párttól, amelynek az elnöke függ Manfred Weber kegyeitől a mentelmi joga miatt

– fűzte hozzá Gulyás Gergely. Szerinte Magyar Péterre igaz leginkább, hogy képtelen palástolni az agresszivitását.

Újságírói kérdésre kitért Magyar Péter busás hasznot hozó részvényügyletére is, amit nem tart etikusnak. A Tisza Párt elnökének azt állítását, hogy a 4iG-részvényeit morális alapon adta volna el, arcátlanságnak nevezte.

A Tisza Párt szakértőjének szegődött egykori vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz villabotrányáról közölte: hatósági vizsgálat van folyamatban, hamarosan kiderülhet az eredmény.