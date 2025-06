Még egy tragédia a MÁV-nál, most Budapesten gázolt a vonat

Nem sokkal délután négy óra előtt fejezték be a baleseti helyszínelést, így azt állítják, hogy már fokozatosan csökkennek a késések, kora estig helyreállhat a menetrend a Budapest–Vác–Szob vonalon. Közölték azt is, hogy Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között egy vágányon újraindult a vonatforgalom, de a szobi vonalon délután továbbra is változásokra, járatkimaradásokra, hosszabb eljutási időre kell számítani. Rákospalota-Újpest és Dunakeszi között pótlóbuszok is közlekednek.