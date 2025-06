Volt már egy felmérés, aláírásgyűjtés, ilyesmi, azt a Tisza Párt csinálta. A Tisza Párt azt mondta, hogy az ő támogatóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát. Zelenszkij pedig most a Tisza Pártra hivatkozik – jelentette ki a Facebookra feltöltött videójában Menczer Tamás. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, Weber és Von der Leyen mellett Zelenszkij is bejelentkezett a Tisza Párt irányítására. Hozzátette: nemcsak bejelentkezett, hanem csinálja is. A Tisza felmérésére hivatkozik. A politikus szerint ez még egy ok arra, hogy a kormány által indított szavazásban mindenki vegyen részt.

Az összekötő Zelenszkij és Magyar Péter között?

Magyar Péter és Zelenszkij között az összekötő a Tisza Párt környékén feltűnő, Magyarországról kémkedés miatt kiutasított Tseber Roland lehet. Tseber a Kárpátaljai Megyei Tanács Zelenszkij-párti képviselője is. Már az orosz–ukrán háború kitörésének évében számos ellenzéki pártot és politikust megkörnyékezett. Képek tucatjain pózolt együtt Karácsony Gergely főpolgármesterrel, momentumos képviselőkkel, egykori szocialista politikusokkal, valamint Márki-Zay Péterrel, aki az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje volt a 2022-es országgyűlési választáson.

A Tisza Párt vezetői, köztük Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz, többször is találkoztak Tseberrel, aki közvetítőként működött az ukrán titkosszolgálat és a magyar ellenzék között. Ruszin-Szendi ukránbarát tevékenységét a Nemzetbiztonsági Bizottság is vizsgálja.

Magyar Péter és Tseber Roland (Forrás: Instagram)

Egyre világosabb: az ukrán titkosszolgálat Tseber Rolandon keresztül, tudatosan használja fel a Tisza Pártot és annak vezetőit Magyarország destabilizálására, a magyar közösségek megfélemlítésére és a kárpátaljai magyar szervezetek ellehetetlenítésére. Tseber Roland, az ukrán katonai hírszerzés Magyarországról kiutasított tisztje, rendszeresen és nyilvánosan dicséri Magyar Pétert, akivel szoros kapcsolatot ápolt: ő szervezte a Tisza Párt elnökének ukrajnai útjait, közös akciókról egyeztettek, és több közös fotójuk is napvilágot látott. Tseber nemcsak Magyar Péterrel, hanem más baloldali politikusokkal is kapcsolatban állt, és közösségi oldalain nyíltan támogatta a Tisza Pártot.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Facebook)